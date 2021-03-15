Samsung'un Telefonlara Sunacağı 4 Yıllık Güncelleme Programı Nasıl Olacak?

Samsung, açıkladığı güncelleme programına göre Galaxy telefon ve tablet sahiplerine 4 yıl boyunca yazılım desteği sunacağını daha önce müjdelemişti. Peki ama bu 4 yıllık program nasıl çalışacak?

  • Ercan Uğurlu
Samsung 4 Yıllık Güncelleme Programını Açıkladı

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