Samsung'un Telefonlara Sunacağı 4 Yıllık Güncelleme Programı Nasıl Olacak?

Android ekosisteminde işletim sistemi ve bilhassa güvenlik güncellemeleri çok önemli. Bunu önemli kılan neden ise, piyasaya çıkan yeni bir Android telefonun genellikle sadece 2 yıl güncel kalması ve sonrasında ek 1 yıl da güvenlik güncellemesi ile desteklemesi. Fakat Samsung, bu zinciri kıracağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
Samsung, yakın zamanda Galaxy akıllı telefonlarının ve tabletlerinin çoğuna 4 yıllık yazılım desteği sunacağını duyurmuştu. Bu kadar uzun sürecek bir yazılım desteği taahhüdü, Android ekosisteminde daha önce benzeri görülmemiş bir durum.
Ancak bu duyuru, tüm modellerin 4 yıl boyunca aylık olarak güncelleme alacağı anlamına da gelmiyor. 4 yıllık plan kapsamında, orta sınıf telefonlar ve daha eski amiral gemisi modelleri, 2 yılın ardından 3 ayda bir güncelleme almaya devam edecek. Dediğimiz gibi Android cihazları arasında, piyasaya sürülmesinin üzerinden 2 yıl geçmiş olan telefon ve tabletlerin güncellemeleri daha seyrek alması veya güncellemenin sonlanması şaşılacak bir durum değil. Fakat Samsung, yeni açıkladığı programla, piyasaya çıkmasının üzerinden 3 yıl geçen cihazlarına da güvenlik yamalarını sunmaya devam edeceğinin müjdesini vererek fark yaratıyor. Sadece bu güncellemelerin, yeni modellere göre daha seyrek olması söz konusu.
Şu anda 4 yaşında olan cihazları için, 6 ay arayla 2 güvenlik yaması daha sağlayacağını açıklayan Samsung, böylece kullanıcıların ellerindeki telefonları daha uzun süre kullanabilmelerini sağlayacak. Samsung'un bu güncellemeleri ne zaman sağlayacağı henüz açıklamış değil. Ancak yakın zamanda işleme konulması bekleniyor. Aşağıda ise, 2 güncelleme daha alacağı belirtilen Galaxy modellerini görebilirsiniz:
- Galaxy S8 Lite, Galaxy Note FE
- Galaxy A6, Galaxy A6+, Galaxy A7 (2018), Galaxy A8+ (2018), Galaxy A8 Star, Galaxy A8s, Galaxy A9 (2018)
- Galaxy J2 Core, Galaxy J3 (2017), Galaxy J3 Top, Galaxy J4, Galaxy J4+, Galaxy J4 Core, Galaxy J5 (2017), Galaxy J6, Galaxy J6+, Galaxy J7 (2017), Galaxy J7 Duo, Galaxy J7 Prime2, Galaxy J7 Pop, Galaxy J7 Top, Galaxy J7 Max, Galaxy J7 Neo, Galaxy J7+, Galaxy J8
- Galaxy M10, Galaxy M20
- Galaxy Tab A (2017), Galaxy Tab A 10.5 (2018), Galaxy Tab S3, Galaxy Tab S4, Galaxy Tab E 8
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