Samsung, Telefonları ile Ekran Koruyucuyu Film Sunmayı Bırakıyor!

Samsung'un Galaxy S21 FE ile bir ekran koruyucu film sunmaması herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı. Ama görünüşe göre Koreli şirket, gelecekte piyasaya sunacağı Galaxy akıllı telefonlarında da aynı hayal kırıklığını yaşatmaya devam edecek.