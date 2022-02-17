Samsung, Telefonları ile Ekran Koruyucuyu Film Sunmayı Bırakıyor!

Samsung, akıllı telefonlarından ufak ufak her şeyi çıkartıyor gibi görünüyor. Apple'ın ardından şarj adaptörünü kutudan çıkartan Samsung, kulaklık aksesuarına da artık telefonlarında yer vermiyor. Ancak bununla da kalmayacak gibi. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan Galaxy S21 FE modelinde ekran koruma filmine de telefonda yer vermeyen Samsung, bundan sonraki modellerinde de bu hareketi tekrarlayabilir.
Samsung, Galaxy S22 serisinde Güney Kore hariç diğer ülkelerde ekran koruma filmine yer veriyor. Fakat Samsung Community üyesi tarafından paylaşılan bir iddiaya göre, Samsung gelecekte daha fazla ülkede bu aksesuarı kutudan çıkartacak. Peki, neden?
Samsung'un ekran koruma bandına yer vermesine gerek olmadığına ilişkin sıraladığı nedenler arasında, özellikle Galaxy S22 serisinde Zırhlı Alüminyum çerçevenin kullanılmış olması ilk sebep olarak gösteriliyor. Öte yandan ekranın Corning Gorilla Glass Victus+ ön ve arka panele sahip olması da telefonun ek ekran korumaya gereksinim duymaması için yeterli bir sebepmiş.
Öte yandan çevre duyarlılığı konusunda da endişelerini dile getiren Samsung, ekran koruma aksesuarının israfa yol açtığını savunuyor. Böylece buna gerçekten ihtiyacı olan insanların satın almaları gerektiğini düşündüklerini söylüyor.
Bu noktada parantez açalım. Test için bize ulaşan Galaxy S21 FE modeli, kullandığımız süre içinde 1 kere yere düşmesinin arkasından ekranı tamamen kırıldı. Galaxy S21 FE'de Corning Gorilla Glass Victus kullanıldığını hatırlatmak isteriz.
Peki, sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce Samsung, bu hamlesinde haklı mı? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz.
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