Samsung Üç Gizemli Tasarım Patenti Aldı!
Samsung iki akıllı cep telefonu ve bir Gear Icon X-şekilli kasa patenti aldı!
Salı günü, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Bürosu (USPTO) bir seri tasarım patentini onayladı. Üç tane gizemli ürün patenti: iki akıllı cep telefonu ve bir Gear Icon X-şekilli kasa.
Ne yazık ki, belgeler ürünler hakkında hiçbir bilgi vermiyor. Bildiğimiz şeyler resimlerde görünenlerle sınırlı. Yani elimizde tahmin yürütecek pek malzeme yok.
Şunu belirtmeliyiz ki Samsung üzerinde oynadığı tasarımların hep patentini alır ve bunların çoğu gün ışığı görmeden ortadan kaybolur. Bu sonunculardaki sıra dışılığı da düşününce, bunların da gün yüzü göreceği çok şüpheli.
Sizce neye bakıyoruz? Bizce ilki, 360 derece kamera ekleme destekleyen bir Galaxy Note 8 türevi, diğeri de çift ekranlı bir kapaklı telefon.
Tasarım patenti #1
Tasarım patenti #2
Tasarım patenti #3
H. Hüseyin Öztürk
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