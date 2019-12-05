Samsung'a "Ülkemize Gelin" Çağrısı!

Samsung'un farklı ülke ve bölgelerde çeşitli tesisleri var ve şirket pek çok farklı tesiste de iştirakte bulunuyor. Vietnam'dan gelen bir çağrı ise, Samsung'a Vietnam'da yeni bir tesis açması yönünde. Teklif direkt Vietnam Başbakanı tarafından gelmiş.
Kore Herald gazetesinde yer alan habere göre, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, Samsung'dan Güneydoğu Asya ülkesinde bir üretim tesisi kurmalarını istiyor. Vietnam Başbakanı'nın Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong ile yaptığı görüşmede bahsi geçen konuya ilişkin olarak Samsung tarafından verilen cevap ise şimdilik bilinmiyor. Fakat olumlu da olsa olumsuz da olsa, Samsung'un zaten Vietnam'da çok sayıda üretim tesisi var.
Öyle ki Samsung, telefonlarını şu an büyük oranda Vietnam'da üretiyor. Akıllı telefonlarının neredeyse yüzde 58'ini Vietnam'da üreten Samsung, ayrıca yine bu ülkede televizyon, ekran ve batarya üretimini de gerçekleştiriyor. Güney Koreli şirket, 1995'ten bu yana buradaki üretim tesislerinde 130 binden fazla kişi çalıştırmış ve 17 milyar dolarlık yatırımda bulunmuş. Ancak gönünen o ki bu Vietnam'a yetmemiş.
Samsung'un Vietnam Başbakanı'na verdiği cevap merak konusu olsa da, şirketin Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapım aşaması süren Samsung Ar-Ge merkezi için yaklaşık 3000 Vietnamlı mühendis istihdam edeceği de biliniyor. Bu anlamda Vietnam Başbakanı şartları biraz fazla zorlamış olabilir.
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