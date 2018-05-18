Samsung, Yavaşlayan iPhone'la Dalga Geçti!
Samsung, yeni reklamında Apple'ın yavaşlattığı eski iPhone'ları gözüne kestirdi!
Samsung, eski iPhone'unu büyük bir sadakatle kullananları uyandırmak ve "problemsiz" Galaxy S9'a ve Galaxy S9 Plus'a yükseltmelerini sağlamak istiyor.
Firmanın "Moving On" adlı reklamı, iPhone X'in çentiğiyle eğlenen Growing Up reklamının bir devamı niteliğinde. Bu sefer konu, yavaşlatılmış iPhone'lar ve reklamda aşırı derecede yavaşlayan iPhone 6'sıyla Galaxy sahiplerini seyreden bir kadın tasvir ediliyor.
Apple, "beklenmeyen kilitlenmeleri ve kapanmaları" ortadan kaldırmak için eski telefonları yavaşlattığını itiraf etmişti. Bununla birlikte video, iPhone X'in veya iOS 11.3'ün pil yavaşlatma sorununu "çözdüğünü" hesaba katmıyor.
Apple'ın en son amiral gemisi iPhone X, Samsung'un yeni telefonlarıyla birçok işlevi paylaşıyor. Bu yüzden yeni Galaxy'leri 2014'ün telefonları yerine iPhone X ile karşılaştırmak daha adil olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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