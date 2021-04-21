Samsung Yeni Yüksek Çözünürlüklü Monitör Serisini Piyasaya Sürüyor!

Samsung'un dünyanın ilk "TUV Akıllı Göz Koruma" sertifikasına sahip monitörleri, ergonomik ambalaj ve eşsiz profesyonel performanslarıyla gerçek gibi bir görüntü deneyimi sunuyor.