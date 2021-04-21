Samsung Yeni Yüksek Çözünürlüklü Monitör Serisini Piyasaya Sürüyor!

Samsung'un dünyanın ilk "TUV Akıllı Göz Koruma" sertifikasına sahip monitörleri, ergonomik ambalaj ve eşsiz profesyonel performanslarıyla gerçek gibi bir görüntü deneyimi sunuyor.

Samsung'dan Yeni Monitör Serisi Geliyor

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