Samsung'tan Çok Özel Bir Uygulama: Good Vibes

Koreli teknoloji devinin yeni Good Vibes isimli yeni uygulaması, akıllı telefon kullanması mümkün olmayanlara bu imkanı vermeyi amaçlıyor!

Samsung'tan Çok Özel Bir Uygulama: Good Vibes

Samsung Hindistan, kör ve sağırların telefonla iletişim kurmakta kullanabileceği bir mobil uygulama yayınladı. Good Vibes adındaki uygulama, telefonun titreşim motoru yardımıyla metinleri Mors koduna dönüştürüyor.

Uygulama içerisindeki ikinci bir arayüz, Mors kodlarını metne veya sese dönüştürüyor, dolayısıyla iki yönlü bir iletişim işlevi sunuluyor. Galaxy Store üzerinden indirilebilen Good Vibes, yakında "tüm Android'li telefonlar için" Google Play Store üzerinden sunulacak.

Bir Uygulama Daha

Samsung Hindistan'ın Good Vibes ile birlikte duyurduğu Relúmino ise resimlerin kontrast ve parlaklığını değiştirerek, nesneleri ve resimleri daha kolay görünür hale getirmeyi amaçlıyor. Samsung'un C-Lab bölümünün geliştirdiği uygulama, ilk olarak Mobil Dünya Kongresi 2017'de gösterilmişti. Uygulama genellikle Gear VR gibi yardımcı bir donanımla kullanılıyor. Samsung ve Ulusal Körler Birliği (NAB) Delhi, görme güçlüğü bulunan öğrencilere yardımcı olmak için sınıflara gerekli ekipmanı sağlayacağını duyurdu.

Good Vibes'ın beraberinde yayınlanan duygusal Samsung reklamı, teknolojinin hayatı gerçek anlamda nasıl kolaylaştırabileceğini hatırlatıyor.

Samsung India Good Vibes App: Caring for the impossibleSamsung India Good Vibes App: Caring for the impossible
Without the ability to see, hear or speak, the deafblind can't express themselves. This is the challenge faced by lakhs of deafblind people in India. Samsung presents Good Vibes, a two-way communication app that enables them to communicate with family, friends or anyone else through their smartphones. Samsung Good Vibes uses Morse Code which converts vibrations into text or voice and text or voice into vibrations. In Morse Code, letters are represented as a combination of dots and dashes. The deafblind person inputs a short tap (dot) and a long press (dash) to form a message. While, a person with normal sight and hearing can input a message as text or voice, that is received as a combination of short and long vibrations, which the deafblind can interpret. #SamsungIndia #SamsungGoodVibes To know more, visit: Good Vibes App can be downloaded from Galaxy Store.It works on all Samsung smartphones. Connect with us: Support: Community: Facebook: Twitter: Instagram:

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