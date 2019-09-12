Samsung'tan Çok Özel Bir Uygulama: Good Vibes
Koreli teknoloji devinin yeni Good Vibes isimli yeni uygulaması, akıllı telefon kullanması mümkün olmayanlara bu imkanı vermeyi amaçlıyor!
Samsung Hindistan, kör ve sağırların telefonla iletişim kurmakta kullanabileceği bir mobil uygulama yayınladı. Good Vibes adındaki uygulama, telefonun titreşim motoru yardımıyla metinleri Mors koduna dönüştürüyor.
Uygulama içerisindeki ikinci bir arayüz, Mors kodlarını metne veya sese dönüştürüyor, dolayısıyla iki yönlü bir iletişim işlevi sunuluyor. Galaxy Store üzerinden indirilebilen Good Vibes, yakında "tüm Android'li telefonlar için" Google Play Store üzerinden sunulacak.
Bir Uygulama Daha
Samsung Hindistan'ın Good Vibes ile birlikte duyurduğu Relúmino ise resimlerin kontrast ve parlaklığını değiştirerek, nesneleri ve resimleri daha kolay görünür hale getirmeyi amaçlıyor. Samsung'un C-Lab bölümünün geliştirdiği uygulama, ilk olarak Mobil Dünya Kongresi 2017'de gösterilmişti. Uygulama genellikle Gear VR gibi yardımcı bir donanımla kullanılıyor. Samsung ve Ulusal Körler Birliği (NAB) Delhi, görme güçlüğü bulunan öğrencilere yardımcı olmak için sınıflara gerekli ekipmanı sağlayacağını duyurdu.
Good Vibes'ın beraberinde yayınlanan duygusal Samsung reklamı, teknolojinin hayatı gerçek anlamda nasıl kolaylaştırabileceğini hatırlatıyor.
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