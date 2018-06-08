Samsung'un Exynos İşlemcilerine Yeni Müşteri

Samsung'un kendi işlemcisi Exynos, şirketin kendi cihazlarını aşıp farklı markalara da güç vermeye başladı. İşte bunun son örneği...

Samsung'un Exynos İşlemcilerine Yeni Müşteri

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Test ettik, ödedik, geçtik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Kuzey Kore, "Onların" Teknolojilerini Kullanıyor!
Basketbolu TBF Uygulamasıyla Cebinize Taşıyın!
Android'li Cihazınızla PC Kurtarmak!
Intel, Kendi Çift Ekranlı Laptop'unu Gösterdi
Samsung'un Exynos İşlemcilerine Yeni Müşteri

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir