Samsung'un Exynos İşlemcilerine Yeni Müşteri
Samsung'un kendi işlemcisi Exynos, şirketin kendi cihazlarını aşıp farklı markalara da güç vermeye başladı. İşte bunun son örneği...
Samsung, Exynos işlemcilerini genellikle firma içi cihazlarda kullanıyor. Ancak son yıllarda, Exynos işlemcilerinin ciddi gelişimleri ile beraber yeni müşteriler kazanmayı başardığını görüyoruz. Yine de bu gelişimlerin hiçbiri, OEM'lerin Exynos çipsetlerini büyük ölçekte kullanmalarına yeterli olmuş değil. Hatta Meizu'nun birkaç telefonu hariç, Exynos serisine ilgi gösteren hiçbir büyük marka yok gibi gözüküyor.
Ancak küçük markaların bazıları, Exynos ile güçlenen cihazlar sunmaya devam ediyor. Koreli bir firma olan Naver Labs de bu listenin en son üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Firmanın çocuklar için sunduğu giyilebilir cihaz AKI, Exynos 7270 Dual işlemci ve Mali-T720 GPU ile güçleniyor. Ayrıca bu cihaz 1.2 inçlik AMOLED dokunmatik ekran, IP68 değerlendirmesi ve çocuk merkezli bir tasarımı da barındırıyor.
AKI saatler, çocuklarını gözlerinin önünde bulundurmak isteyen ebeveynler için tasarlanmış durumda. Saat, çocukların konumu ve aktivite etkinlikleri gibi verileri iletmenin yanı sıra VoLTE görüşmeleri, CLOVA adlı bir kişisel asistan, dil öğrenim çözümleri ve daha pek çok yardımcı özellik sunuyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu özelliklerin büyük bir kısmı da cihazın kullandığı Exynos çipseti sayesinde mümkün oluyor.
Exynos 7270 Dual, giyilebilirler için üretilmiş bir işlemci ve Samsung'un Gear S3 Frontier ile Gear S3 Classic akıllı saatlerinin içerisinde de yer alıyor. 14nm FinFET işlemi üzerine kurulmuş olan bu ürün, diğer pek çok özelliğinin yanı sıra her biri 1GHz saat hızına ayarlanmış iki Cortex A53 çekirdeği ve bir de dahili LTE modemini barındırıyor.
Samsung'un basın açıklaması AKI'nin fiyatı veya satılacağı ülkeler hakkında bir bilgi vermiyor...
Levent Öztürk
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