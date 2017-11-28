Samsung'un Grafen Topu, Şarj Süresini Kısaltacak!
Pil ömrü ve şarj süresi konusunda yeni umutlar vadeden "grafen top" teknolojisi, Samsung sayesinde telefonlara gelebilir...
Samsung Gelişmiş Teknoloji Enstitüsü (SAIT), yüzde 45 daha uzun dayanan lityum iyon piller üretmekte kullanılacak "grafen top" teknolojisinde önemli bir aşama kaydetti ve teknolojinin patentini aldı.
Pilin ömrünü uzatmakla kalmayan, beş kat hızlı şarjın önünü açan grafen top teknolojisi, yaklaşık 1 saatte şarj olan Galaxy Note 8'in şarj süresini yaklaşık 12 dakikaya düşürüyor.
1991'de ortaya çıkan lityum iyon piller, o günden bu yana tüketiciye yönelik elektronik cihazların standart güç kaynağı durumundalar. Bununla birlikte birçok uzman, lityum iyon teknolojisinin geride kaldığını söylüyor ve firmalar, bir süredir lityum iyon pile alternatif arıyorlar.
SAIT daha önce ticari hale getirmeyi başardığı buluşlarıyla biliniyor. Bunlar arasında Samsung'un üst seviye ve amiral gemisi QLED TV'lerinde kullanılan kadmiyumsuz Quantum Dot maddelerinin geliştirilmesi var. Elbette grafen top, şu an denenen birçok pil teknolojisinden sadece bir tanesi ve bizlere ulaşma garantisi yok.
Zeynel A. Öztürk
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