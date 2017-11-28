Samsung'un Grafen Topu, Şarj Süresini Kısaltacak!

Pil ömrü ve şarj süresi konusunda yeni umutlar vadeden "grafen top" teknolojisi, Samsung sayesinde telefonlara gelebilir...

Samsung'un Grafen Topu, Şarj Süresini Kısaltacak!

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