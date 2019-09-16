Samsung'un Kapaklı "Premium" Cebi: Galaxy W2020
Samsung'un "katlanabilir" sevdası, üst seviye Android'li telefonu W2020 modeli ile devam edecek!
- Ercan Uğurlu
Samsung, kısa bir süre önce esnek ekranlı katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'u Güney Kore'de satışa sunmuş ve ilerleyen tarihlerde de farklı ülkelerde satılacağını açıklamıştı. Samsung'un tek katlanabilir akıllı telefon modeli Fold değil. Ayrıca fiziksel kapaklı telefonları da bulunan Güney Koreli şirket, bunlardan biri olan W2020 modelini yakında satışa sunacak.
SamMobile'ın haberine göre kapaklı Samsung modeli, 512 GB dahili depolama alanının sahibi olacak. Geçtiğimiz sene selef modelinde yalnızca 128 GB ve 256 GB seçenekleriyle Çin'de satışa sunulan Samsung W2019, bu sene depolama alanıyla önemli bir revizyona uğrayacak gibi görünüyor. Telefonda ayrıca Galaxy Note 10 Plus'ta da olduğu UFS 3.0 depolama birimi kullanıleceği bilgisi de mevcut.
Samsung Galaxy W2019, kasil kapaklı telefon tasarımına sahipti hatırlarsanız. İki adet 4.2 inç boyutunda ekranın sahibi olan Samsung Galaxy W2019, Full HD Super AMOLED paneliyle güzel görüyordu. Snapdragon 845 ve 6 GB RAM ile birlikte gelen telefon, Galaxy W2020 revizyonunda ise Qualcomm Snapdragon 855 işlemciden güç sağlayacak ve 8 GB RAM kapasitesini bulunduracak.
Samsung Galaxy W2020 için şimdilik bir fiyat bilgisi yok. Yakın zamanda ortaya çıkacaktır. Ancak önceki modeller gibi bu telefon da muhtemelen ülkemizde satışa sunulmayacak.
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