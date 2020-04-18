SARS-CoV-2 Patojeninde İlk Önemli Mutasyon Keşfedilmiş Olabilir

Bir ön araştırma, SARS-CoV-2 patojeninde önemli bir mutasyonun ilk kez tespit edilmiş olabileceğini söylüyor.
Mutasyonların devam etmesi halinde, korona virüsüne karşı bir aşı bulmayı zorlaştıracağı belirtiliyor. Bununla birlikte böyle bir durumla karşılaşma olasılığımız düşük, çünkü virüsün genetik şifreleri SARS'a kıyasla daha durağan bir çizgide ilerliyor.
Dünyanın farklı yerlerinden alınan 106 Covid-19 patojen örneğinin incelendiği araştırmada korona virüsü, SARS korona virüsünün 39 genom dizisiyle karşılaştırıldı. Ağır akut solunum sendromuna yol açan SARS salgını 2002'de yaşanmıştı.
İncelemeler, insanlık üzerindeki etkisi daha az olsa da SARS'ın genetik çeşitliliğinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacıların "ilk önemli" mutasyona Hindistan'dan 27 Ocak 2020 tarihinde alınan örneklerde rastlandığı belirtiliyor.
SARS-CoV-2 genomu gerçekten durağan bir yapıdaysa, mutasyon aşı çalışmalarını etkilemeyebilir. Bu noktada araştırmanın verdiği iyi bir haber, virüsün insana saldırmasında önemli etkenlerden biri olan başak proteininin mutasyondan sonra değişmemiş olması.
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