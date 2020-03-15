Türkiye'de Corona Virüs Vaka Sayısı 6'ya Çıktı!

Türkiye'de 6. Corona Virüs vakası tespit edildi. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bakan Fahrettin Koca, son bir hafta içinde umreden dönen bir vatandaşın testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Bakan Fahrettin Koca, twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.
UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020
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