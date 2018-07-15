Sesinizi Klonlayan Yapay Zeka!
Yapay zeka, yakında sesinizi kopyalayıp sanki sizmiş gibi konuşabilir! İşte bunun ilginç işareti...
Yapay zeka insan zekasını taklit etmekten henüz uzak olabilir, ancak sesinizi taklit etmekten o kadar uzak değil. Yapay zeka firması Lyrebird, "dünyanın en gerçekçi yapay seslerini oluşturmak için" harekete geçti.
Firmanın yazılımı, firmayla röportaj yapan Bloomberg muhabiri Ashlee Vance'in sesini dakikalar içinde klonladı. Sesin yapay zeka sürümü o kadar gerçekçiydi ki Vance'ın annesi, telefonda bir bilgisayarla konuştuğunu anlayamadı. Lyrebird bu teknolojiyi insanlara yardımcı olmak amacıyla hali hazırda kullanıyor. ALS nedeniyle sesini kaybeden Pat Quinn'in sesi, daha önceki kaydettiği videolar yardımıyla tekrar oluşturuldu ve Quinn, yazdığı metinleri sese dönüştürürken kendi sesini kullanıyor.
Seslerin kopyalanması yeni endişeler doğuracak gibi görünüyor. Örneğin Vance, Lyrebird'ün teknolojisi sayesinde Başkan Donald Trump'ın sesini taklit edebildi. Lyrebird, yukarıda izleyebileceğiniz videoda "teknolojimizi olumlu şeyler için kullanmak istiyoruz," diyor. "Korkmamız gereken bir şey değil. Dikkatli olmamız gereken ve hevesli olmamız gereken bir şey."
Zeynel A. Öztürk
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