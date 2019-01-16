Shazam'in yıldızı eğlenceli paylaşımlarda bulundu
Yıl içerisinde gösterime girecek yeni DC filmi Shazam'ın baş rolünde oynayacak Zachary Levi, Aquaman hakkında esprili Tweet'ler attı.
- Barış Terun
Jason Momoa'nın baş rolünü üstlendiği Aquaman'ın kıskanılması için pek çok neden var. Bunlardan biri Jason Momoa'nın kendisi ve gösterdiği muazzam performans. İkincisi ve çok daha önemlisi, Aquaman'ın DCEU'nun (DC Extended Universe - DC Genişletilmiş Evreni) 1 milyar dolar gişe hasılatını aşan ilk filmi olması.
5 Nisan 2019'da gösterime girecek Shazam filminin baş rolü Zachary Levi; esprili kişiliği ve müziplikleri tanınıyor. Zachary Levi, Aquaman ve Jason Momoa hakkında yaptığı paylaşımlarla bir kez daha güldürdü.
Zachary Levi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Sayısız kez dalış gerçekleştirme ve Scuba dalış sertifikam var. Bu konuda profesyonelim. Aquaman filmini seyrettim ve şunu söyleyebilirim ki; Arthur Curry'nin güçleri kadar hiçbir şeyi kıskanmadım. Ekipteki herkesi kutluyorum, harika bir işe imza attılar. Lütfen, balıklarla konuşma yeteneği edinmem için bana da yardım etsinler." ifadelerini kullandı.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, 5 Nisan 2019'da gösterime girecek Shazam, mistik ve eşine az rastlanır konusuyla dikkat çekiyor. Aslında 14 yaşında bir çocuk olan Billy Batson, "Shazam" dediğinde, Superman ile karşılaştırabilecek güçlere sahip bir yetişkine dönüşüyor.
Aslında Zachary Levi bir tuşla iki tuş vuruyor. Levi, Aquaman'ın ismini kullanarak hala gösterimde olan filme dikkat çekerken; kendisinin baş rol oynadığı Shazam'ı da gündeme taşıyor.
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