"Sheeple" Sözlüğe Girdi, Örneği Apple Oldu!
Koyun'dan türeyen Sheeple sözcüğü, sıkı Apple tutkunlarını fazlasıyla kızdıracak bir örnekle birlikte sözlüğe girdi!
"Apple fanboy'u" gibi sözcüklerden hoşlanmayanlar, Merriam-Webster'ın yeni tanımlamasından nefret edebilirler.
Popüler "sözlük sitesi" Merriam-Webster, bir sözcüğü açıklarken Apple hayranlarından örnek verdi. Sözlüğe yeni eklenen "Sheeple" kelimesi, siteye göre şu anlama geliyor:
"Yumuşak başlı, itaatkar veya kolayca etkilenen insanlar... koyuna benzetilen insanlar."
İngilizce sheep'ten (koyun) türetilen "sheeple" kelimesi, cümle içerisinde şöyle kullanılıyor:
"Apple, pil emen iPhone'u için bir pil kılıfı tanıttı - sheeple'lar, oldukça kaba görünen bu kılıf için 99 doları memnuniyetle ödeyecekler." Bu cümle, CNN'den Doug Criss'in 2015'te söylediklerinden bir alıntı.
Apple konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmasa da Merriam-Webster'ın bu hareketi, kendisini manşetlere taşımaya yönelik bir çaba olabilir.
Wake up!
'Sheeple' is in the dictionary now. https://t.co/pbXVADEoBm— Merriam-Webster (@MerriamWebster) 27 Nisan 2017
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın