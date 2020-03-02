Silindir Tasarımıyla Fark Yaratan Çok Açılı LED Projektör: Acer C250i

Dünyada ilk kez otomatik dikey moda sahip olan Acer C250i, akıllı telefondan görüntü paylaşımını zahmetsiz bir hale getiriyor. Hiçbir ayar gerektirmeden akıllı telefon ekranındaki görüntüyü otomatik olarak dik şekilde yansıtabilen C250i, her yerde her zaman kullanılabilecek esnekliği sunuyor. Bu yenilikçi otomatik dikey mod sayesinde kullanıcılar, dikey video görüşmeleri veya canlı yayın oturumları da (örneğin Facebook veya Instagram'da) doğrudan kablosuz olarak yayınlayabiliyor. Kenar düzeltme özelliği ise ekrandaki içeriklerin her açıdan düzgün görünmesini sağlıyor.
Stant Olmadan Çok Açılı Projeksiyon
Benzersiz bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkan C250i'nin bükülmüş silindir formunda olması, stant veya üçayak gibi aksesuarlara gerek olmaksızın her yüzeye yansıtma yapabilmesini sağlıyor. Kullanıcılar, silindir formundan yararlanarak, yan konumda kullandıkları C250i'yi basitçe döndürerek içeriklerini ister duvarda isterse tavanda görüntüleyebiliyor. Bulundukları mekana en uygun açıyı bulmayı mümkün kılan projektör, günlük kullanım için de son derece esnek.
Yüksek Kaliteli Görüntü Performansı ve Zengin Bağlantı Seçenekleri
Full HD çözünürlük sunan taşınabilir LED projektörle, akıllı telefonlardan kablosuz olarak bağlanıp görüntü yansıtmak son derece kolay. Hem Android hem de iOS destekli C250i, kompakt yapısı ve fonksiyonelliği sayesinde hareket halindeyken dahi üst seviye kullanım kolaylığı vadediyor. Kablosuz bağlantı yeteneklerine ek olarak masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için bir HDMI girişine sahip olan cihazda USB Type-C ve Type-A girişleri de mevcut. Kullanmak için herhangi bir ek yazılım veya kuruluma ihtiyaç duymayan C250i ile doğrudan USB bellek üzerinden, bir bilgisayara ihtiyaç duymadan da yansıtma yapmak mümkün.
C250i'nin LED modülü 30.000 saate varan çalışma ömrü sunuyor. %100 NTSC uyumlu renk gamı, 300 ANSI lümen parlaklık ve 5000:1 kontrast oranı da cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. C250i ayrıca telefonları her yerde şarj etme olanağı sunan bir taşınabilir şarj cihazı görevi görüyor. Tek şarjla 5 saate kadar kullanım ömrü sunan C250i'nin 5 W'lık dahili Bluetooth hoparlörleri, film veya TV programları izlerken sınıfının en iyi ses kalitesini sunuyor.
Acer C250i Fiyatı Ne Kadar?
Acer C250i, 3.049 TL fiyatla satışa sunuldu.
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