"Teknoloji ile Üretelim" Platformu Türkiye'nin Geleceğine Güç Katacak

Lenovo'nun girişimiyle FutureBright Group, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), İTÜ ARI Teknokent, Başarsoft başta olmak üzere hepsi alanlarında öncü olan kuruluşlar bir araya gelerek "Teknoloji ile Üretelim" platformunu kurdu.