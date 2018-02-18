Sizin Yerinize Konuşan Bir Chat Bot'u!

Google'ın yeni chat bot'u sizin yerinize konuşup arkadaşlarınızı kandırabilir!

  • H. Hüseyin Öztürk
Sizin yerinize konuşan bir chat bot'u!

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