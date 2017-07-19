Snapchat yeni özellikler kazandı!
Sıkça güncellenen Snapchat bir güncelleme daha aldı ve önemli bir sınırlamayı kaldırdı!
Snapchat başlangıcından beri sosyal uygulamasına yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce uygulama, Paperclip ve özel jeo-filtreler yaratma ve ödeme yapma yeteneği gibi yeni araçlarla güncellenmişti. Firma, bugün sunduğu güncellemeyle büyük bir sınırlamayı kaldırırken, uygulamaya daha yeni araçlar eklemeyi de unutmadı.
Güncellemenin getirdiği yeni özelliklerden biri Multi-Snap olarak adlandırılıyor ve kullanıcıların birbirini takip eden altı adet 10 saniyelik video kaydetmesine ve toplamda 60 saniyelik bir video oluşturmasına imkan tanıyor. Daha önce kullanıcıların kesintisiz uzun video oluşturma izni bulunmuyordu ve 10 saniyelik kayıtlar ile sınırlıydılar. Uzun videolar kaydetmek için kullanıcıların kaydetme tuşunu basılı tutmaları gerekiyor ve böylelikle altı adede kadar "snap" yakalanıyor ve daha sonra bunlar toplu halde düzenlenebiliyor ve uygulama aracılığıyla paylaşılabiliyorlar.
Ayrıca firma, Tint Brush adını verdiği bir araç daha da eklemiş durumda ve bu araç, fotoğrafların belirli kısımlarının renkleri ile oynamak için kullanılabilmekte. Bunun için kullanıcıların düzenlemek istedikleri alanı seçmeleri ve istedikleri rengi belirlemeleri gerekiyor. Uygulama, makine öğrenimini kullanarak uygun hedef alanı seçmekte ve daha sonra kullanıcı rengi istediği gibi değiştirebiliyor.
Her iki ekleme de Snapchat'in yeteneklerini arttırmakta ve Instagram gibi rakiplerine karşı mücadelesinde kendisine daha fazla avantaj kazandırıyor. Güncelleme, iOS cihazları için bugün sunulurken, kısa bir süre sonra da Android için sunulacak.
Levent Öztürk
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