Snapchat'in Yenilenen Uygulaması Göründü
Snapchat'in yenilenen ve hızlanan Android uygulaması, meğerse gözümüzün önündeymiş!
Snap'in yavaş Android uygulamasını güncelleme sözünün gerçeğe nasıl dönüşeceği, belli oldu. Jane Manchun Wong'un keşfine göre yeni Snapchat, Android uygulamasının içerisinde saklanıyor.
Yenilenen deneyimin uygulamayı iOS sürümüne yaklaştırdığı, arayüzün biraz daha derli toplu hale geldiği gözleniyor. En çok göze çarpan değişiklik ise performanstaki artış- uygulama artık takılmıyor. Buradan, yeni uygulamanın akıcı bir şekilde çalışacağı sonucu çıkıyor (en azından yeni telefonlarda).
Uygulama alpha aşamasında olduğundan bazı işlevleri eksik; bu yüzden onu denemek isteyeceğinizi sanmıyoruz. Eksik işlevlerin yanında Snapchat alpha'yı denemek için telefona root erişimi elde etmeniz gerekiyor. Cihazınız root'luysa belki sorun yok ancak sadece yeni Snapchat'i görmek için root'lamaya değeceğini sanmıyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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