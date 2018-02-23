Snapchat'ten kullanıcıların değişim isteğine cevap
Snapchat, yeni tasarıma gelen inanılmaz tepkinin ardından kullanıcıların değişim isteğine bir cevap verdi!
- Levent Öztürk
Snapchat'in en son tartışmalı güncellemesi, pek çok kişi tarafından uygulamayı kullanmayı zorlaştırıcı bir güncelleme olarak görülmekte ve bu yüzden kullanıcılar, bir Change.org kampanyası başlatarak bu tartışmalı güncellemenin geri alınmasını istemişlerdi. Snapchat ise bu isteğe cevap vererek, gelecekte özellikle Arkadaşlar ve Keşfet bölümüne birkaç değişiklik daha yapacaklarını ve kullanıcı şikayetlerini çözümleyeceklerini söylemekteydi.
Yapılacak olan değişiklikler ise Giphy GIF stickerları eşliğinde geçtiğimiz gün yayımlandılar.
Kullanıcıların yeni tasarımda beğenmedikleri pek çok şey bulunuyor ve bunlardan arasında Hikayeler'in tek bir "Arkadaşlar" sayfasına karışması, Hikayeler'in tekrar izlenmesi ve profesyonel yaratıcılardan, büyük haber kaynaklarından, video üreticilerinden ve sosyal medya yıldızlarından gelen içeriklerin birleştiği Keşfet sekmesi yer alıyor. Güncelleme hakkında şikayet eden tweet'ler ise tam anlamıyla tavana vurmuş durumdalar.
Bu tweet'lere destek veren isimlerin arasında Chissy Teigen ve YouTuber Marques Brownlee (MKBHD) gibi ünlüler de bulunuyor.
Change.org dilekçesi ise Snapchat kullanıcılarının beğenmedikleri özellikler hakkında ayrıntılara girmezken kısaca güncellemenin "rahatsız edici" odluğu ve "pek çok özelliği daha zorlaştırdığı" belirtiliyor. Dilekçenin Snap Inc.'ten isteği ise güncellemenin geri çekilerek uygulamanın eski haline dönmesi.
Snapchat ise günümüze kadar güncellemenin arkasında durmaya devam ediyordu. Hatta Snap CEO'su Evan Spiegel bu ayın başlarında, basitçe söylenirse, insanların alışmak için zamana ihtiyaçları olduğunu söylemişti ve birkaç ay kullandıktan sonra kendisini uygulamaya daha bağlı hissettiğini belirtmişti.
Bu kullanıcı tepkisinin, Facebook'un yıllar önce Yayın Akışı'na karşı gösterdikleri tepkiye benzediği söylenilebilir. Bu ekleme Facebook'un kullanımını ciddi şekilde değiştirmişti ve bir süre sonra da firma için büyük bir başarı olarak görülmüştü. Snapchat'in bu süreçten başarılı çıkıp çıkamayacağı ise henüz belli değil.
Buna rağmen Snap'in gelirlerinin şimdiden yeni tasarımın tarafında olduğu söylenebilir. Firmanın söylediğine göre Keşfet sekmesindeki Yayınlayıcı Hikayeleri eski tasarıma göre %40 büyüme gösterirken, 35 yaşın üzerindeki kullanıcılar uygulamayı daha fazla kullanıyorlar.
Ancak şu anda pek çok kullanıcı uygulamadan mutlu değil. 13 Şubat 2018 tarihinde Change.org dilekçesi 800,000 imzayı geçmişti ve bu yazı yazıldığı sırada da 1,228,356 imza bulunuyor. Kampanyanın hedefi 1,500,000 imza olsa da Snap'in dikkatini çekmeyi başarmış durumda ve Snap, 20 Şubat tarihinde verdiği yanıtta kullanıcıların endişelerini gidermek için birkaç değişik sözü verdi.
Önümüzdeki haftalarda önce iOS sonra da Android üzerinde sunulacak olan değişikliklerin arasında ise kullanıcıların istedikleri Hikayeler'i daha kolay bulmalarına yardımcı olmak için Keşfet ve Arkadaşlar bölümüne sekmeler eklenmesi yer alıyor. Bu güncelleme ile kullanıcılar Hikayeler, Grup Konuşmaları ve Üyelikler gibi şeyleri sıralayabilecekler.
Bu sekmelerin eski Snapchat'i isteyen kullanıcılar için yeterli olup olmayacağını ise zaman gösterecek...
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