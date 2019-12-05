Snapdragon 765, 5G'yi Ucuz Telefonlara Getirecek

Qualcomm, yeni Snapdragon 765 ve 765G işlemcilerini tanıttı. Yeni 5G mobil platformları, 5G'yi düşük maliyetli cihazlara getirmeyi amaçlıyor.
Snapdragon 765'in içerisinde bulunan "Snapdragon X52 5G Modem-RF" sistemi, 3,7Gbps'ye kadar indirme hızlarına izin veriyor. X55 gibi 4G ve 5G'yi destekleyen yonga setinin X55'ten tek önemli farkı, ulaşabildiği indirme hızı.
2,3GHz hıza ulaşabilen Kryo 475 işlemciyle gelen yonga setine Adreno 620 grafik işlemcisi dahil edilmiş. Dahası Snapdragon 765 ve özellikle oyun odaklı Snapdragon 765G üzerinde Snapdragon Elite Gaming işlevleri de bulunuyor.
Snapdragon 765 ve Snapdragon 765G'yi kullanan telefonlar, 2020'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek.
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