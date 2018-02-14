Snapdragon 845 Ne Kadar Güçlü? Neler Sunuyor?
2018'in en iyi telefonlarında yer alacak Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ne kadar iyi; neler sunuyor?
Qualcomm'un yeni mobil yongası Snapdragon 845, bu sene Galaxy S9 (ABD sürümü), LG G7, Moto Z3 Force, Google Pixel 3, ZTE Axon 9 gibi birçok üst seviye telefonla birlikte gelecek. Peki bu yeni işlemci, ne kadar güçlü ve tam olarak neler sunuyor?
Hız testleri
Snapdragon 845, Techradar'ın referans bir telefonda gerçekleştirdiği testlere göre Geekbench 4.0'da 8.427 çoklu çekirdek puanı elde etmeyi başardı ve bu, Android 8.0 Oreo'da şimdiye kadar görülmüş en yüksek puan. Bu puan, aynı zamanda Snapdragon 835'li en iyi telefonların aldığı puandan yüzde 35 daha fazla. İşlemcinin tek çekirdekte aldığı puan ise 2.465.
Bu ek güç, üç boyutlu oyunlar, VR ve AR gibi alanlarda öne çıkacak.
Teknik özellikleri
Snapdragon 845, 2,8GHz'e kadar hızlanabilen sekiz çekirdekli Kryo 385 CPU'yu üzerinde taşıyor. Adreno 630 görsel işleme sistemi ise grafik işlemede Qualcomm'a göre yüzde 30 daha hızlı, pil tüketiminde yüzde 30 daha verimli.
Spectra 280 Image Signal Processor sayesinde yedi farklı kamerayı kontrol etmek mümkün hale geliyor. Yedi kameralı bir telefonu şimdilik muhtemelen görmeyeceğiz ancak bu yetenek yine de etkileyici. HDR video alanında da geliştirmeler var. Qualcomm'a göre bir sonraki telefonunuz HDR videoları görüntülemekle kalmayacak, onları oluşturabilecek. Dahası kamera, 4K Ultra HD videoyu 60 fps'te kaydedebilecek. 845, 8 bit'ten 10 bit renge geçerek, renk verisini standart sensörlere göre 64 kat artıran ilk platform olacak.
Snapdragon 845, Snapdragon X20 mobil ağ modemiyle geliyor ve bu sayede 1,2Gbps indirme, 150Mbps gönderme hızlarına ulaşabiliyor. Bu gelişme, 5G'li gelecek için önemli bir adım.
QuickCharge 4+ sayesinde telefonunuzu daha hızlı şarj etmeniz de mümkün olacak. Sadece 5 dakikalık şarj, size 5 saatlik bir kullanım sunacak.
Tüm bunlar yeterince etkileyici, ancak önümüzdeki haftalarda Snapdragon 845 hakkında daha fazla detayı öğrenme fırsatımız olacak.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 3 Yorum Giriş Yapın
hep sallama 2,8 çağışmaz çoğu ayrıca performans artıyor ama pil tüketimi aynı gün sonunda ya bitiyor ya %10 civarı kalıyor bu nasıl performans oluyor.ayrıca g5 desteklemeli 845 li tlf lar gelecek sene g 5 geçmeye başlıycaklar çoğu ülke.
Meltdown ve Spectre donanımsal olarak çözülmüş mü onu söyleyin. Bunlar boş.
zaten 4K Ultra HD videoyu 60 fps kaydediyoruz iphone 8 ve iphone x telefonlarımızla :)