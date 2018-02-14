Snapdragon 845 Ne Kadar Güçlü? Neler Sunuyor?

2018'in en iyi telefonlarında yer alacak Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ne kadar iyi; neler sunuyor?

Snapdragon 845 Ne Kadar Güçlü?

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

hep sallama 2,8 çağışmaz çoğu ayrıca performans artıyor ama pil tüketimi aynı gün sonunda ya bitiyor ya %10 civarı kalıyor bu nasıl performans oluyor.ayrıca g5 desteklemeli 845 li tlf lar gelecek sene g 5 geçmeye başlıycaklar çoğu ülke.

Meltdown ve Spectre donanımsal olarak çözülmüş mü onu söyleyin. Bunlar boş.

zaten 4K Ultra HD videoyu 60 fps kaydediyoruz iphone 8 ve iphone x telefonlarımızla :)

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