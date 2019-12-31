Son 10 Yılın En Korkutucu 9 Oyunu!

Yarın gece bu saatlerde, sadece bir yılı değil, 10 yıllık koca bir dönemi de geride bıramış olacağız. Bu 10 yıl içerisinde, oyun dünyasının gerçeklik sınırları, VR (Sanal Gerçeklik) teknolojisi ile bambaşka bir boyuta ulaştı. 10 yıl içerisinde piyasaya sürülen pek çok oyun; oyun tutkunlarını, muazzam gerilim faktörleri ve yeni teknolojiler sayesinde korkunun doruklarına ulaştırmayı başardı. Peki bu oyunlar hangileri? İşte, bize göre bahsedilmesi gereken 9 korkutucu oyun:
Resident Evil 7: Biohazard ve Resident Evil 7: Biohazard (VR)
Resident Evil 4-5-6 korku-gerilim faktörlerinden ziyade, aksiyon ögeleri ile gündemdeydi. Ne var ki serinin 7.yapımı ile birlikte işler değişti. Residen Evil 7, çaresizlik ve ölümlülük hissini bize yansıttı. Ne de olsa Mason ailesinin zombi versiyonu olan fertler ile karşı karşıya kaldık. VR sürümü ise korkularımızı bambaşka bir boyuta taşıdı. Gözlük ile yaşadığımız tecrübe, pek çok kişiye hiper-tansiyon bile yaşatmış olabilir.
Alien: Isolation
Alien filmlerindeki gerilimi başarılı biçimde yansıtan oyun, Alien: Isolation oldu. Alien vs Predator serisinden çok daha başarılı olan yapım, neredeyse durdurulamaz olan Xenomorph'lar ve insanlar arasındaki çatışmayı, klostrofobik bir ortamda yansıttı. Amacınız kötücül varlıkları avlamak değil, sağ kalmayı başarmaktı.
Outlast 2
Outlast 2, serinin ilk oyununun çok daha fazla gerilim ögesi dolu devamıydı. Birbirinden grotesk varlıklarla karşılaştık ama dehşet verici biçimde, içimizdeki korkularla yüzleştik. Baş karakter sadece sayısız kötülüklerle değil; halüsinasyonlarla ve birbirinden ağır psikolojik sorunlarla yüzleşti.
Amnesia: Dark Descent
Amnesia: Dark Descent, Cthulhu mitosunu andıran; karanlık ve umutsuz bir dünyayı konu aldı. Oyunun sonu da, en karanlık korku kitaplarına benziyordu. Bu deneyimi sabaha karşı saatlerde yaşarsanız, sinirlerinizi sağlam tutmanızı öneriyoruz.
Hellblade: Senua's Sacrifice
Hellblade: Senua's Sacrifice'ın ortamı, bilindik oyunlardan çok farklı. Oyun, çevresel faktörlerden ziyade, baş karakterin psikolojik krizleri ile hayat buluyor. Baş karakter, sanrılar altında "Ölüm Diyarı'na" inip, sevdiği kişiyi kurtarma niyetinde. Oyun, oyuncuyla garip bir etkileşim halinde. Oyunun yapay zekası, "Save dosyalarını silebilirim" tarzında tehditlerde bulunabiliyor.
Soma
Amnesia'nın yaratıcıları tarafından geliştirilen Soma; umutsuzluk - korku - karanlık üçlüsünün muhteşem bir bileşimi. Düşmanlarınıza karşı tek şansınız, zekanızı kullanmak. Zira en ufak bir güç avantajınız yok.
Slender: The Arrival
Film versiyonu ne kadar başarısız olsa da, Amerikan korku hikayelerinden uyarlanan Slender-Man oyunu bir o kadar başarılı oldu. Slender: The Arrival, kötücül varlık hakkındaki sekiz sayfalık veriyi toplamaya çalışan bir insanı konu aldı.
The Evil Within
Silent Hill serisinin yaratıcıları tarafından geliştirilen The Evil Within, oyun tarihinin en ürpertici yapımları arasında. Oyunu bitirirken, kalbimiz sürekli savaş halindeydi. Gerek zihin oyunları, gerek aşırı kanlı grotesk varlıklar, gerekse bir saniye sonra paramparça olabilirim hissi oyuna ivme kazandırdı. Hikayesi ve sürpriz sonu da bu başarıyı perçinledi.
Dead Space 2
Serinin ilk oyununa göre daha fazla aksiyon odaklı olsa da, tüyleri ürperten bir oyundu. Kahramanımızın travma sonrası stres bozukluğu, gerilim faktörünü güçlendirdi. Bölüm sonu canavarlarıyla yaşadığımız kanlı sahneler de, oyunun, korku dalında zirveye ulaşmasını sağladı.
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