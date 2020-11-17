Sony WF-XB700 İnceleme

Kablosuz kulak içi kulaklıkta ekstra bas arayanlar için gelen Sony WF-XB700, güçlü özellikler ve alışılmışın dışında tasarım anlayışıyla dikkati çekiyor. İşte Sony WF-XB700 özellikleri, fiyatı ve incelemesi!