Sony WF-XB700 İnceleme

Sony'nin kulaklık konusundaki namından fazla bahsetmeye gerek olduğunu düşünmüyoruz, zira şirketin bu işi ne kadar iyi yaptığı fazlasıyla biliniyor. Kulak içi ve kulak üstü kulaklıklarının yanı sıra farklı boy ve kullanım amaçları için çeşitli hoparlörleriyle de tanınan şirket, ekstra bas kategorisine ise ayrı bir ilgi gösteriyor.
Sony'nin daha önce de Extra Bass ürün ailesinden kulaklık ve hoparlör modellerini incelemiştik. Bu defa ise bu ailenin en yeni ürünü Sony WF-XB700 bizlerle birlikte.
Sony WF-XB700 Tasarımı Nasıl?
Sony WF-XB700 kulaklığı Extra Bass özelliğini tam olarak yansıtmak için farklı bir tasarımı benimsiyor. Bu kulaklığında, kulağın 3 yanına birden temas eden 3 tutuşlu yapıyı kullanan Sony, böylece hem kulak kanalını hem kulak kanalı dışını hem de kulak kepçesi içini tamamen örtecek şekilde bir tasarım ortaya çıkartmış. Bu sayede fazlasıyla iyi bir ses izolasyonu sağlayabilen Sony WF-XB700, müzikte özellikle ciddi bas severlerin fazlasıyla seveceği bir kulaklık olacaktır.
Ancak bu tercih, kulaklığın şeklinin de, sıradan kulak içi kulaklıklara kıyasla bir hayli büyük olmasına sebebiyet vermiş durumda. Ergonomik bir tasarıma sahip olan kulaklık, kulaklarınızda fazlasıyla rahat duruyor ve kulağınızdan düşecekmiş hissiyatı yaratmıyor. Fakat buna karşın kimilerine göre kaba bir görünüm sergileyeceği aşikar. Zira dediğimizi gibi kulaklıkların boyutu bir hayli büyük ve kulak üstünde kendini gösteriyor. Elbette bu büyük tasarım, daha büyük batarya konumlandırılma şansı ile kulaklığın pil ömrüne de yansımış durumda.
Sony WF-XB700'ün tasarımına ilişkin bir diğer önemli detay ise, kulaklığın IPX4 sertifikasına sahip olması. Bu sayede su sıçramalarına karşı dayanıklı yapıda olan kulaklık, böylece hafif yağmur altında ve sporda kullanılabilecek bir model oluyor.
Sony WF-XB700 Özellikleri Neler?
Sony WF-XB700, 12 mm'lik Neodimium sürücüler içeriyor. Elbette sürücüleri kulağınıza tam oturtabilmeniz için kutu içeriğinde farklı boy silikon başlıklar yer alıyor. Kendinize en doğru başlığı seçmeniz, ses izolasyonu ve müziğin bas dengesi için fazlasıyla mühim.
Her 2 kulaklık ünitesi üzerinde de tuşlar var. Bu tuşları kullanarak cihazı açabiliyor, Bluetooth fonksiyonunu aktifleştirebiliyor, telefonunuza gelen çağrıları cevaplayabiliyor ve Siri ile Google Asistan'a erişebiliyorsunuz. Elbette yine şarkılar arasında geçişte de bulunabiliyorsunuz.
Sony WF-XB700, Bluetooth 5 üzerinden iletişim kuruyor. Eşleştirme ve ses aktarımı konusunda bu sayede herhangi bir sorun yok. Ancak NFC desteği bulunmadığını söylemek lazım. Biliyorsunuz, pek çok Sony kulaklığında yer alan NFC desteği sayesinde dokundurarak eşleme sağlayabiliyoruz, fakat bu modelde bu tercih edilmemiş.
Öte yandan olmayan bir diğer özellik ANC oluyor. Evet, bu kulaklıkta Aktif Gürültü Engelleme özelliği bulunmuyor. Bu özelliğin bulunmamasında elbette maliyet kaygısının da rolü var.
Sony WF-XB700 Performansı Nasıl?
Peki, gelelim en merak edilen konuya: Sony WF-XB700'nin ses performansı ve pil ömrü nasıl? Sony WF-XB700, gayet güzel bir ses performansına sahip bir cihaz. Dediğimiz gibi ekstra bas yeteneği sayesinde özellikle bol bass motifli müzikleri tercih ediyorsanız farkı hissedecek ve memnun kalacaksınız. Bol bas duyarlılığı sebebiyle ise kulaklığın orta sesleri biraz daha kısık rol alıyor. Bunu da müzikten ziyade videolarda fark ediyorsunuz.
Öte yandan WF-XB700, iyi bir spor eşlikçisi. Özellikle fitness uygulamaları için iyi bir spor ekürisi olabilen kulaklık, spor salonlarının yanında çıkacağınız doğa yürüyüşlerinde veya koşularda da müzik performansıyla kendinden memnun bırakacak.
Kulaklığın pil performansı ise yine memnun edecek türden. Tek şarj ile bu tomurcuklar 9 saate kadar çalma süresi sağlayabiliyorlar. Şarj kutusu ile beraber ayrıca 9 saat daha elde edebiliyorsunuz. Yani totalde 18 saatlik şarj süresi sunduğundan söz edebiliriz. Kulaklığı şarj etmek ise yaklaşık 2.5 saati alabiliyor.
Sonuç
Sony WF-XB700, kablosuz kulaklık kategorisi için iyi bir alternatif. Özellikle yüksek ses kalitesi ve rakipleri karşısında uygun fiyatıyla bu türde bir kulaklık arayanlar tarafından tercih edilebilir. Apple AirPods'a göre de fazlasıyla fiyat avantajı sağladığı doğru. Ancak tasarım konusunda da farklı davrandığı aşikar. Bu nedenle herkese hitap etmeyecektir. Fakat beğenen de ses kalitesi ile memnun kalacaktır.
Sony WF-XB700'ü şu an 736 TL fiyatla bulabiliyorsunuz.
CHIP Online Notu: %80
+ Rekabetçi fiyat
+ Kolay eşleşme
+ Güçlü bas
+ IPX4 derecesi
+ İdeal pil ömrü
- Garip tasarım
- ANC yok
Sony WF-XB700 Teknik Özellikler
- Sürücüler 12 mm Neodimium
- Bağlantı Bluetooth 5
- Çalma Süresi 9 saat + 9 saat
- Şarj Süresi Yaklaşık 2.5 saat
- Bekleme Süresi 200 saate kadar
- Bluetooth Profilleri A2DP, AVRCP, HFP, HSP0
- Bağlantılar USB-C
- Ağırlık 8 gr.
Sony WF-XB700 Alternatifleri Neler?
Sony WF-XB700'e alternatif olarak yine tomurcuk tasarımı benimseyen ancak biraz daha uygun fiyatı bir model arayanlar Samsung Galaxy Buds modelini de tercih edebilirler.
Kimler Sony WF-XB700 Satın Almalı?
Müzikte bas seslere önem verenler, kablosuz kulaklıkta iyi bir ses performansı arayanlar ve tasarımıyla kablosuz kulaklık deryasında orijinal bir tercihi gözetenler Sony WF-XB700'den memnun kalacaklardır.
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