Sosyal Medya Bağımlılığınızı Kontrol Eden Uygulama

Bu yeni iPhone uygulaması sayesinde sosyal ağlarda ne kadar zaman harcadığınızı takip etmeniz çok kolay!

Sosyal Medya Bağımlılığınızı Kontrol Eden Uygulama

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