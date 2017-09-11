SpaceX Uzay Elbisesi Ortaya Çıktı!
Elon Musk'un uzay çalışmalarını üstlenen şirketi SpaceX, geliştirdiği uzay elbisesini ilk kez bu kadar net sergiledi!
Elon Musk, girişimleri hakkındaki gelişmeleri sosyal medyada paylaşmayı çok seviyor ve yine yeni bir gelişmeyle karşımızda. Instagram gönderisinde, SpaceX uzay elbisesini ilk kez tamamen gördük.
Resimde bir figür, siyah eldiven ve botlarla beraber gösterişli beyaz bir elbise giyiyor. Figür, Crew Dragon'un yanında duruyor, bu da insanları Uluslararası Uzay İstasyonu veya başka bir yere taşımak için tasarlanmış bir kapsül.
The Verge'deki açıklamaya göre, bu uzay elbisesi Crew Dragon'un içinde seyahat ederken giyilmek için tasarlanmış. Elbiseler basınçlı; yani kabin bir şekilde basınç kaybetse bile astronotlar hayatta kalabiliyor.
Musk daha önce de SpaceX uzay elbisesinin bir resmini paylaşmıştı ama orada sadece üst kısım ve kask görünüyordu.
23 Ağustos'taki ilk gönderide Musk, elbisenin "gerçekten çalıştığını" ve ikili uzay basıncında test edildiğini söylüyordu.
SpaceX'in uzaydaki hedefleri sır değil ve Musk'un uzay kolu planladığı gibi yenilikleri üretmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla uzay elbisesi resimleri görürseniz şaşırmayın...
H. Hüseyin Öztürk
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