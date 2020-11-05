Elon Musk açıkladı! İşte Starlink'in Avrupa'da hizmete başlayacağı tarih

Ünlü girişimci ve CEO Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX'ten dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatıyor. ABD'de internet hizmetini test amaçlı bazı kullanıcıların erişimine açmıştı.
STARLİNK YAKINDA AVRUPA'DA HİZMETE BAŞLAYACAK
Şu anda ABD'nin kısıtlı bölgelerinde kullanıma açılan uydu internet hizmeti hakkında açıklamalarda bulunan Elon Musk, ülkelerin onayını aldıktan sonra hizmetin Avrupa'ya da geleceğini duyurdu.
Elon Musk, uzaya yerleştirilen uydular üzerinden internet hizmeti sunacağı Starlink projesinin şubat / mart aylarında Avrupa'da son aşamaya ulaşabileceğini söyledi.
Several thousand more Starlink beta participation invitations going out this week— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2020
STARLİNK HANGİ ÜLKELERDE HİZMET VERECEK?
Musk'a göre ABD'deki beta sürecinin tamamlanmasının ardından Starlink erişiminin açılacağı ilk ülkeler Kanada ve Norveç olacak. Hindistan için ise CEO'nun tahmini 2021 yılı ortaları.
Starlink'e Türkiye'den erişim konusunda henüz somut adımlar atıldığına dair bir bilgi bulunmasa da Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın Satcom Vision Digital etkinliğinde yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Sayan, "Biz Elon Musk'ın Starlink projesini çok yakından takip ediyoruz. Mikro uydu dediğimiz bu proje, esasında geniş bant İnternet'i, uydular aracılığıyla vermeyi sağlayacak bir teknoloji. " ifadelerini kullanmıştı.
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