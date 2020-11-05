Elon Musk açıkladı! İşte Starlink'in Avrupa'da hizmete başlayacağı tarih

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, uydu internet hizmeti Starlink'in Avrupa ülkelerinde ne zaman kullanılacağını açıkladı. CEO'ya göre Starlink'e ABD dışından ilk erişecek ülkeler Kanada ve Norveç olacak. Peki Starlink'in Avrupa'da ne zaman hizmet vermeye başlayacak?