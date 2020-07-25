Spider-Man 3 vizyon tarihi değişti! Spider-Man 3 ne zaman vizyona girecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok film şirketi film takvimlerini değişikliğe gitmeye başladı. Bunlardan birisi de Spider-Man 3. Tom Holland başrollü Spider-Man 3'ün vizyon tarihi değişti. Peki Spider-Man 3 ne zaman vizyona girecek? İşte yeni tarih ve gelişmeler...