Spider-Man 3 vizyon tarihi değişti! Spider-Man 3 ne zaman vizyona girecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok film şirketi film takvimlerini değişikliğe gitmeye başladı. Bunlardan birisi de Spider-Man 3. Tom Holland başrollü Spider-Man 3'ün vizyon tarihi değişti. Peki Spider-Man 3 ne zaman vizyona girecek? İşte yeni tarih ve gelişmeler...

Spider-Man 3 vizyon tarihi değişti! İşte Spider-Man 3 için yeni tarih

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını bu yıl içinde vizyona girmesi planlanan pek çok film ya ileri bir tarihe attı ya da tamamen askıya aldı. Koronavirüs nedeniyle vizyon tarihi değişen filmler arasına Spider-Man 3 de katıldı. Öncelikle 16 Temmuz 2021'i kendine vizyon tarihi olarak seçen Spider-Man 3, koronavirüs salgınının engellerine takılmıştı. Bu engellerle birlikte filmin vizyon tarihi 5 Kasım 2021'e alınmıştı. Şimdi ise bir kez daha değiştirildi.

SPIDER-MAN 3 NE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Spider-Man 3'ün vizyon tarihi 2021'in Kasım ayından Aralık ayına alındı. Film 17 Aralık 2021'de vizyona girecek.

TOM HOLLAND'IN YANINDA ZENDAYA'YI GÖRÜCEZ

Spider-Man 3 prodüksiyonuna henüz başlanmadı. Yalnızca hakkında birkaç ipucu verildi.Yönetmen Jon Watts, ilhamını bu kez Seinfeld dizisinin Serenity bölümünden alacak ve birçok referansa yer verecek. Filmin oyuncu kadrosunda Tom Holland'ın yanında Zendaya yer almaya devam edecek.

Sony ve Disney'in ortak olarak hayata geçirdiği Spider-Man serisi büyük tartışmaları neden olmuştu. Sony ve Disney arasında mekik dokumak zorunda kalan Tom Holland ise iki şirketin anlaşmazlıkları arasına sıkışıp kalmıştı. Son karar ise Spider-Man karakterinin tamamen Sony'ye devredilmesi oldu. İki şirket son kez Spider-Man iş birliği yapacak ve Tom Holland, bundan sonra Sony'nin Marvel Evreni'nde çalışmayı sürdürecek.

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