Spotify, Gimlet Media'yı Satın Alabilir
Spotify hakkında ortaya çıkan son söylentiler, dev müzik servisinin büyük bir satın almanın eşiğinde olduğunu ileri sürüyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
2015 yılının ilk yarısında bir müzik platformundan fazlası olmak adına podcast desteğini sunmaya başlayan Spotify, bu hamlesinin ardından podcast servisini sürekli olarak genişletmeye devam ettirdi. Buna ek olarak geçtiğimiz Ekim ayında Spotify for Podcasters uygulamasını Beta olarak denemeye sunan platform, dileyen herkesin platforma kendi podcast şovlarını ekleyebilmesini sağlama amacında.
Şimdi ise Spotify kulllanıcıları, platformun müzik arşivi kadar podcast programlarına da ilgi göstermeye başlayabilir zira popüler müzik ve podcast servisinin bir başka dijital medya şirketi ve Homecoming, Reply All ve The Cut gibi popüler şovların arkasındaki isim olan Gimlet Media'yı satın alması gündemde. Satın alma anlaşmasının arkasında söylentilere göre 200 milyon dolar gibi yüksek bir rakam bulunuyor ancak bu iddia henüz firmalar tarafından doğrulanmış değil.
Eğer söylentilere konu olan satın alma gerçekleşirse bu anlaşma Spotify'ın podcast endüstrisinde büyük bir ilerleme kaydetmesini sağlayacak. Özellikle Gimlet, İsveçli popüler müzik platformunun Spotlight'ı duyurması ile ortak çalışmaya başlayan birçok şirketten biri. Spotlight, Spotify tarafından duyurulan yeni bir multimedya formatı ve bu format, podcast programları ile birlikte fotoğraf ve video gibi görsel çoklu ortam türlerini de birleştirerek etkili bir sunum aracına dönüştürüyor. Bu sebeple ve Gimlet Media'nın Spotify ile ortak bir çalışma geçmişinin olması, iki firmanın birbirine aşina olduğunu gösteriyor.
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