Spotify,'dan İki Büyük Satın Alma Daha...

Spotify'ın podcast konusundaki atılımları devam ediyor. Şirket, önde gelen podcast pazarlama ve reklam ilişkilendirme şirketlerinden ikisi olan Chartable ve Podsights'ı satın aldığını duyurdu. Şirketin bu yıl yaptığı satın alımlar listesine katılan bu anlaşmanın fiyatı açıklanmazken, yılın ilk büyük satın alması olarak kayda geçiyor.
Hem Podsights hem de Chartable, podcast yayıncılarının ve ağların, kimin dinlediğini, bir reklamı duyup duymadığını ve bunu duyduktan sonra harekete geçip geçmediğini izlemek için kullanılan etiketleri programlarına eklemelerine olanak sağlıyor. Spotify, Podsights teknolojisini podcastler dışında kullanmayı planladığını ve "müzik içindeki sesli reklamlar, video reklamlar ve görüntülü reklamlar dahil olmak üzere Spotify platformunun tüm kapsamına" getireceğini söyledi. Chartable satın alımı, özellikle SmartLinks gibi teknolojileri sayesinde, reklamcılardan ziyade podcast yayıncılarına yönelik gibi görünüyor.
Spotify'ın yazdığına göre "Bu araçlar, yayıncıların kitle içgörülerini eyleme dönüştürmelerini ve nihayetinde işlerini büyütürken dinleyicilerini genişletmelerini kolaylaştıracak."
Pazarlama analizleri, bütçelerini iyi harcadıklarından emin olmak isteyen içerik geliştiriciler için kritik öneme sahip. Bu anlaşma hem yaratıcılar, hem de reklamverenler olmak üzere, Spotify'ın ihtiyaç duyduğu ve kendisine çekmek istediği iki gruba yardımcı oluyor.
Spotify, son yıllarda reklam teknolojisi, sesli kitaplar ve en iyi yaratıcı yetenekleri kapsayan pek çok podcast satın alması gerçekleştirdi. Şirket, geçtiğimiz yıl daha fazla sesli içerik sunmak ve tanıtmak için Whooshkaa, Podz, Findaway ve Locker Room'u satın aldı ve daha öncesinde de 2020'nin sonlarında büyük podcast reklam platformu Megaphone'u satın almıştı...
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