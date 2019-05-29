Spotify'a Uyku Sayacı İşlevi Geldi
Spotify, pek çok kullanıcının uzunca bir süredir istediği yeni bir işleve kavuştu!
Spotify'ın Android uygulaması, sonunda bir "uyku sayacı" işlevine kavuştu. Böylece yatarken müziği açık bırakanlar, müzik sabaha kadar çalmadan pilden tasarruf edebilecekler.
İşlev, müziği otomatik kapatmak için 5, 10, 15, 30, 35 ve 60 dakikalık sınırlamalar getirmenize izin veriyor. Sessizlik içinde uyumak isterseniz, uygulamadaki menü simgesine dokunup, şu anki şarkı bittiğinde telefonun susmasını sağlayabiliyorsunuz. Sayaç ekranda geriye doğru saydığından, müziğin ne zaman duracağını görebiliyorsunuz.
Yeni işlevi kullanabilmek için Spotify'ı Google Play Store'dan güncellemeniz gerekebilir. Bunun ardından işlev, Spotify uygulamasının menüsünde görünmeye başlıyor. iPhone kullananlar, benzer bir işlevsellik için iOS'un kendi geri sayıcısını kullanabiliyorlar.
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