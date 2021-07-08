Spotify'ın 2 Yıl Önce Ortadan Kaybolan Özelliği Geri Geldi!

Dünya'nın en popüler müzik akış servisi Spotify, Android telefonlarda çalma listelerinde şarkı aramak için aşağı doğru kaydırma seçeneğini uygulamaya tekrar ekledi. Bu özelliği yaklaşık olarak iki yıl önce sistemden çıkartmıştı.
Bu, aslında çok önemli bir değişiklik değil, ancak aşağı kaydırarak arama yapamamak kullanıcıların zaman zaman şikayet ettiği bir eksiklikti. Bu konuda açılmış yaklaşık 3.000 forum başlığı olduğu düşünülürse, konudan rahatsız olan kişilerin sayısının epey fazla olduğu görülüyordu. Spotify'ın yeni güncellemesinden sonra artık Android kullanıcıları bir şarkıyı bulmak veya listelerini başlık, sanatçı veya albüm adı kullanarak filtrelemek için menüler arasında kaybolmak zorunda kalmayacaklar.
Güncelleme, yıllardır Spotify'ın iOS cihazlarda Android'lere göre daha gelişmiş bir uygulama sunuyor olmasında dolayı rahatsız uygulamanın gelişmiş işlevselliğinden yakınan Android'deki Spotify kullanıcılarını memnun edecek. iOS kullanıcıları aşağı doğru kaydırarak arama yapmaya ek olarak şarkıların üzerinde sola veya sağa kaydırarak beğenmek, beğenmemek veya çalma sırasına eklemek gibi işlemler de yapabiliyor.
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