SSD Depolama Birimleri Uçuşa Geçti; Duracak Gibi de Görünmüyorlar!

SSD'lerin giderek artan popülerliği, üreticilerine kazandırdığı gelirlerinin de her geçen yıl biraz daha artmasını sağlıyor. Yeni tahminler, 2025 yılına kadar büyük bir artış yaşanacağını öneriyor.

18 Haziran 2021 17:32

Levent Öztürk