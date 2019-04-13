Star Wars 9'un İlk Fragmanı Resmen Yayınlandı!
Bilim-kurgu evreninin kült eseri Star Wars'un son filminin fragmanı yayınlanırken, tam ismi de belli oldu.Gerek isim, gerekse fragman hayret uyandırdı
- Barış Terun
Dünyanın açık ara en popüler bilim kurgu-epik uzay savaşları serisi Star Wars'un yeni üçlemesi, Star Wars 9 ile son bulunuyor. Söz konusu filminin ismi, Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker (Skywalker'ın yükselişi) olarak belirlendi ve resmi fragman çok kısa süre önce yayınlandı.
Yeni film Skywalker efsanesi hakkında nihai cevaplar verecek. Anakin Skywalker (Darth Vader) ve oğlu Luke Skywalker kendilerini feda ederek "Güç" ile buluştu. Maalesef Leia Organa Solo'yu canlandıran Carrie Fisher, 16 Aralık 2016'da hayatını kaybetti. Skywalker kanını taşıyan Ben Solo ise Karanlık Taraf'ın kuklası haline geldi. Ben Solo'nun, Anakin Skywalker gibi vicdan azabı duyup, doğru yola dönmesi beklenen bir şey değil. Zira Ben Solo veya kendine taktığı isimle Kylo Ren, Darth Vader'ın karakter derinliğinin yanında çok sönük kalan bir karakter. Rey'in, bir Skywalker olması birçok soru işaretini aydınlatabilir.
Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Marie Tran, Kerrie Russell, Joonas Suotamo, Billy Dee Williams, Carrie Fisher(vefatından önce çekilen sahnelerle) ve Mark Hamill gibi birbirinden iyi oyunculardan oluşan bir kadroya sahip olan film, J.J Abrams tarafından yönetiliyor.
Fragmanda pek çok soru işareti doğuyor. Luke Skywalker'ın sesinden Rey'in gelişimini dinlerken, son saniyelerde kahkahalarla karşılaşıyoruz. Bu kahkahalar, gerek Revenge Of Sith gerekse Return Of Jedi'da muazzam öneme sahip Palpatine'in kahkahaları ile benzerlik gösteriyor. Öte yandan kahkahaların ses tonu Mark Hamill'in canlandırdığı Luke Skywalker'ı da andırıyor. Bilindiği üzere Mark Hamill, DC Comics evreninde 15 yıldır Joker'ı seslendiriyor. Şeytani kahkaha dendiği anda Joker ile kimse yarışamaz. Bu kahkahalar iki karakterden hangisine ait olursa olsun, karşımıza gerilim dolu bir senaryo çıkacak gibi görünüyor.
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