Mulan filminin yayın tarihi ertelendi! Mulan ne zaman yayınlanacak?

Disney art arda erteleme açıklamaları yapıyor. Avatar ve Star Wars serisinin ardından Mulan filminin de bir kez daha ertelendiği duyuruldu. Peki Mulan ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Mulan filminin yayın tarihi ertelendi! Mulan ne zaman yayınlanacak?

Disney, Mulan filminin vizyon tarihinin ertelendiğini duyurdu. Avatar ve Star Wars gibi yapımların da ertelendiğini duyuran Disney, Mulan'ın ne zaman yayınlanacağını açıklamadı.

Mulan 2020 Mart ayında yayınlanacaktı. Daha sonra 21 Ağustos'ta yayınlanması planlanmıştı. Disney film hakkında yeni bir erteleme kararı aldı. Peki Mulan ne zaman yayınlanacak?

Mulan Ne Zaman Yayınlanacak?

Disney, Mulan filminin vizyon tarihinin ertelendiğini açıkladı ancak hangi tarihte yayınlanacağını açıklamadı. Film tamamen takvimden çıkarıldı.

mulan

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