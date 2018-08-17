StarVR One, Firmalara Tanıtıldı
Sanal gerçekliğe yönelik StarVR One teknolojisi, bizler için olmasa da, firmaların kullanımına hazır!
Kime sorarsanız sorun, HTC Vive Pro'nun satın alabileceğiniz en güçlü sanal gerçeklik (VR) başlığı olduğunu ve StarVR One'ın sunulmasının ardından bile bunun geçerli olduğunu söyleyeceklerdir. Acer ve Starbreeze'nin ortak girişimlerinden en yeni VR başlığı sunulmuş durumda ancak sadece işletmeler tarafından kullanılabiliyor.
StarVR, Vancouver'daki British Columbia'daki Siggraph konferansı sırasında StarVR One ve StarVR One XT'yi tanıttı, ancak henüz başlığın ne zaman tam olarak sunulacağını veya işletmeler için ne kadara mal olacağını açıklanmadı. Bu kulaklığın çılgınca yetenekleri düşünülürse, bunun hiç de şaşırtıcı olmadığı söylenebilir.
StarVR One, şirketin VR kulaklıklarının önceki sürümlerine oldukça benziyor, ancak bu sefer yeni bir grafik işleme teknolojisi için entegre göz takibi, yüksek çözünürlük ve daha iyi görüntüleme açısı gibi geliştirmeler var.
Dahası, StarVR One oyun geliştiricisi Valve ve donanım üreticisi HTC'nin SteamVR 2.0 olarak da bilinen güncellenmiş cihaz izleme çözümünü de içeriyor. Başlık yatay olarak 210 derece ve dikey olarak 130 derece daha geniş görüş açıları üretiyor ve StarVR bunun "neredeyse %100 insan görüş açısı" olduğunu iddia ediyor.
Bu son derece gerçekçi görüntü açıları, başlıkların her biri 1.830 x 1.464 piksel toplam 1.830 x 2.928 çözünürlük üretebiliyor. Cihazda iki adet 4,77 inç AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekranlar, 90Hz'lik endüstri hızında yenileme sunuluyor.
Başlığın özellikleri küçümsenecek düzeyde olmamakla beraber, Tobii'nin göz izleme sistemi, kullanıcının gözlerinin odaklanmasını izleyerek ve dinamik gözüken grafik görüntülemeyi mümkün kılıyor, ve bu da yüksek kaliteli görsellerin yalnızca gözlerinin odaklandığı yere odaklanmasını sağlıyor. Bu süreçte yan taraflarda kullanıcıya daha doğal bir görüntü sunuluyor.
StarVR One'ın çok güçlü bir PC ile eşleştirilmesinin gerekeceğini belirtmekte fayda var. StarVR'nin fiyattan bahsetmemesinin bir başka nedeni, bu olabilir.
Levent Öztürk
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