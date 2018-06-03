Steam'de Yıllardır Fark Edilmeyen Güvenlik Açığı

Yıllardır fark edilmeyen bu güvenlik açığı, hızla kapatılsa da bizleri endişelendirmeye yetecek kadar ciddi görünüyor!

Steam'de Yıllardır Fark Edilmeyen Güvenlik Açığı

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