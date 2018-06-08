Steam'in Sansür Kurallarında Büyük Değişim!

Steam, bazı oyunlarda uyguladığı katı sansür kurallarını, önemli derecede "gevşetmeye" karar verdiğini duyurdu!

Steam, artık daha serbest olacak!

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