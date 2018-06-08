Steam'in Sansür Kurallarında Büyük Değişim!
Steam, bazı oyunlarda uyguladığı katı sansür kurallarını, önemli derecede "gevşetmeye" karar verdiğini duyurdu!
Steam, yıllık tahmini 4.3 milyar dolarlık geliri ve anlık aktif 15 milyon kullanıcısı ile muhtemelen Dünya'nın en büyük PC oyun marketi ve platformu olabilir. Şimdi ise Steam, artık sansür kriterlerini gevşetmeyi planlıyor. Valve'in söylediğine göre Steam, artık geliştiricilerin istedikleri hemen herhangi bir şeyi yayınlamalarına izin verecek.
"Who Gets To Be On The Steam Store?" başlıklı uzun bir resmi blog yazısında Valve'den Erik Johnson, firmanın kabul etmeyeceği temel olarak iki içerik kategorisinin bulunduğunu söylüyor: "Yasa dışı olduğuna karar verdiğimiz şeyler ve direkt olarak trollleme olan şeyler."
Görünene göre bu rehberler, geçtiğimiz hafta kısa bir süre için Steam üzerinde yer alan silahlı okul saldırısı oyununun kaldırılması için halen yeterli gerekçeyi sunuyor. Valve, oyunun geliştiricisini bir troll olarak tanımlamış ve "müşteri rahatsızlığı, telifli malzemeleri yayımlama ve kullanıcı incelemesi manipülasyonu" gibi geçmiş problemlerin de bulunduğunu söylemişti.
Johnson'ın yazısı bu değişimin sebebine odaklanıyor olsa da, temel sebepler basitleştirilerek sadece bir iki maddeye indirilebilir: Oyunları düzenleme ve inceleme zor ve karışık bir süreç ve Valve, eğer kendisi bu işlemi yapmazsa oyuncuların daha mutlu olacağını düşünüyor.
Valve, sansürleme yerine otomatik filtreleme için yeni araçlar sunmayı planlıyor. Johnson, bu şekilde Steam üzerinde neler olacağına zaman harcamaktansa, kullanıcıların görmek istedikleri içerikleri kontrol edebilecekleri araçları sunmak için daha fazla vakit harcayabileceklerini, belirtiyor...
Levent Öztürk
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