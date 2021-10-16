Stephen King Squid Game ile ilgili sessizliğini bozdu

Netflix'in tüm dünyada ses getiren dizisi Squid Game ile ilgili gözlerin çevrildiği korku romanları ustası Stephen King sessizliğini bozdu. Squid Game, King'in iki romanına benzetiliyordu.

Stephen King'den Squid Game yorumu

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Stephen King Squid Game ile ilgili sessizliğini bozdu
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