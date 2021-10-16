Stephen King Squid Game ile ilgili sessizliğini bozdu

Squid Game'in Stephen King'in The Long Walk (Uzun Yürüyüş) romanına benzediği yorumları yapılıyordu.
Konuyla ilgili sessizliğini bozan Stephen King diziden bir repliği twitter hesabından paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: Squid Game'den bilgelik sözleri: Ağzını kapa ve bir yumurta kap.
Words of wisdom from SQUID GAME: "Shut your mouth and grab an egg."— Stephen King (@StephenKing) October 15, 2021
Bir hayranı Stephen King'e dizinin The Running Man adlı romanını hatırlatıp hatırlatmadığını sorunca King, Squid Game'i iki romanıyla karşılaştırdı.
King, Squid Game'i The Long Walk'un yanı sıra Running Man kitabına da benzettiğini belirtti.
Yes. RUNNING MAN and THE LONG WALK. https://t.co/0Etah100pP— Stephen King (@StephenKing) October 15, 2021
King'in, Richard Bachman mahlasıyla yayımladığı The Long Walk romanı acımasız bir yarışma etrafında dönüyor. Distopik bir Amerika'da geçen romanda her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen eziyetli bir yürüyüş yarışması konu ediliyor.
The Running Man ise insanların acımasız bir ölümden kaçıp özgürlüğe ulaşmaya çalışan mahkumlar ve onları öldürmekle görevli olan "Avcılar"ı anlatan bir yarışmaya odaklanıyor.
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