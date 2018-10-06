Steve Wozniak, Yapay Zekadan Korkmuyor!
Yapay zeka, bir gün insanlığa saldırabilir mi? Apple'ın efsane ismi Steve Wozniak, görünüşe göre buna pek ihtimal vermiyor.
Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak, yapay zekanın insanlığı devirme potansiyeli konusunda pek de korkuyor gibi görünmüyor ve teknolojinin halen gelişme açısından gitmesi gereken uzun bir yol olduğunu söylüyor. Orlando'daki Splunk .conf18 etkinliğinde konuşan teknolojinin efsanevi ismi, AI sistemlerinin henüz insanlığın yerini almak için yeterince gelişmediği konusunda iddialı: "Makinelerin gerçekten devralmaları için ne gerekir? Her makine diğer makinelerle konuşmak zorunda kalacaktır ... Bu olmayacak. Toplumda değişen çok şey var, ama yapay zeka dediğimiz şeyin yapabildikleri... hepsi daha iyi bir yaşama sahip olmamız için bize yardım ediyor ve her birimiz makinelerimizden memnunuz."
Wozniak, yapay zekanın olası etkileri hakkında korkularını ifade eden Bill Gates, Elon Musk ve Stephen Hawking gibi figürlerin korkularının o kadar büyütülmesine gerek olmadığını söylüyor: "AI olarak adlandırdığımız şey, sadece bilgisayarların şu anda yapabileceği şeylerin üst seviyesidir. Zamanda geri dönersek, makineler her zaman insanları daha güçlü hale getirdi. Teknolojinin konusu bu, biz her zaman insanların neler yapabileceğini geliştirmeye çalışıyoruz."
Wozniak'ın övgüsünü alan sistem, şu anda iPhone'un simgesel bir parçası olan kişisel asistan Siri. Woz, hizmeti ilk kullandığı zamanı şöyle anlatıyor: "Bir arkadaşla konuşur gibiydi - bir adım idi, insanlığa daha da yaklaşıyoruz."
"Beyin, saniyede milyonlarca şey yapabilen bilgisayarlardan farklı şekilde çalışıyor" diyen Wozniak, bir AI sisteminin, bir köpek tanımlamak için binlerce köpek resmi ile nasıl beslenebileceğini, ancak bir yaşında bir çocuğun yapabileceğinin aksine bir posterde köpeğin olup olmadığını söyleyemediğini belirtiyor.
Levent Öztürk
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