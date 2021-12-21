Subaru, Solterra'nın Detaylı Tanıtım Videosunu Yayınladı

Subaru Europe, Subaru'nun tamamen elektrikli ilk SUV'si Solterra'nın 25 dakikalık detaylı bir tanıtım videosunu yayınladı.

İşte Subaru Solterra'nın Detaylı Tanıtım Videosu!

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