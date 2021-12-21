Subaru, Solterra'nın Detaylı Tanıtım Videosunu Yayınladı

Subaru Europe, Subaru'nun tamamen elektrikli ilk SUV'si Solterra'nın 25 dakikalık detaylı bir tanıtım videosunu yayınladı.
Hemen aşağıda göreceğiniz videoda gösterilen araç, gelecek yılın ortasında Avrupa'da ve Türkiye'de eşzamanlı olarak satışa sunulması planlanan Avrupa versiyonudur.
Subaru'nun İlk Elektrikli SUV'si SOLTERRASubaru'nun elektrikli ilk SUV'si Solterra'nın Türkiye’de de satışa sunulacak olan Avrupa versiyonunun detaylı tanıtım videosu yayında. Solterra'yı keşfetmek için adresini ziyaret edebilirsiniz! #Subaru #Solterra #EV #SubaruAşktır
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