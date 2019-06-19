Super Mario Bros, Battle Royale oldu!
Nintendo'nun sevilen klasik oyunu Super Mario Bros. da Battle Royale türüne katıldı. Ama işin içinde Nintendo'nun olmaması, sorun çıkartabilir!
- Levent Öztürk
PUBG'nin "battle royale" oyun konseptini dünyaya tanıtması ile beraber bir anda bu türde oyunlar türemeye başladı. Aralarında Fortnite, Apex Legends ve Tetris 99'un da bulunduğu bu listeye, görünene göre Super Mario Bros. yeteneklerinizi test eden Mario Royale adlı bir oyun daha katılıyor.
Mario Royale'de 74 adet diğer Mario'lar ile oyunu, 1-1 veya 2-1 bölümlerinden başlayarak bitirmek için yarışıyorsunuz. Eğer bu sırada ölürseniz, bir sonraki maçın başlamasını beklemek için bekleme odası lobisine geri taşınıyorsunuz.
Oyunun asıl ilgi çekici kısmı ise sadece yarışan diğer oyuncuları görebiliyor olmanız değil. Diğer oyuncular sizden önce paraları veya güçlendirmeleri alarak oyunu etkileyebiliyorlar ve eğer bir oyuncu yıldız almayı başarırsa diğer oyuncuları ortadan kaldırmaya başlayabiliyor. Hayatta kalan en son oyuncular olan veya Bowser'ın Kalesi'nin sonuna ulaşan ilk üç oyuncu ise oyunu kazananlar oluyor.
Oyunun bir başka dikkat çeken kısmı ise Nintendo ile bir bağlantısının olmaması. Oyun, Youtuber olmaktan geliştiriciliğe geçiş yapan ve hafta sonu, oyunun yaratım aşaması hakkında bir video yayınlayan bir kullanıcı tarafından üretilmiş durumda.
Bir kişilik bir çalışma ile oyunu geliştiren InfernoPlus'ın başarısını takdir etmek gerekiyor. Mario Royale oldukça eğlenceli bir oyun ve Nintendo'nun da bu türde bir deneme yapması mantıklı olabilir.
Umarız firma Mario Royale'i bir telif hakkı ihlali olarak görmez ve oyunun birkaç gün daha online kalmasına izin verir. Eğer firma diğer yönde karar verirse, InfernoPlus'un Nintendo of America Başkanı Doug Bowser ve Nintendo yasal ekibi ile "görüşmek" zorunda kalacağı kesin.
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