Superman ve Hulk Kapışırsa Ne Olur?
DC'nin simge karakteri Superman ve Avengers'ın en güçlü üyesi olarak kabul edilen Hulk karşı karşıya gelirse ne olur, kim kimi "döver?"
- Barış Terun
Çizgi-roman dünyası tutkunları sık sık, birbirinden güçlü karakterler arasındaki savaşın sonucunu merak ederler ve pek çok forumda bu konularda başlık açarlar. Superman vs. Hulk kapışması sonucu en merak edilen mücadeleler arasındadır. Peki Superman ve Hulk arasındaki ciddi bir savaşın sonrasında dünya nasıl şekillenir?
Gerek Hulk'ı, gerekse Superman'i çeşitli çizgi roman versiyonlarıyla değerlendirip, sizinle olası farklı sonuçları paylaşacağız.
Superman One Million Prime vs. Maestro
Superman One Million Prime, Superman: All Star hikayesinin devamını temsil ediyor. One Million Prime, tüm sevdiklerini kaybettikten (Louis Lane, Lana Lang, Jonathan ve Martha Kent gibi figürler, Superman'in aksine ölümlü) sonra Güneş'in merkezine yerleşiyor ve Samanyolu Galaksisini korumaya karar veriyor. Superman, yaklaşık 15.000 yıl boyunca Güneş'in enerjisini absorbe ediyor. Kriptonlu kahramanımız, bu süreçte varislerinin gücünü de kopyalıyor. Kısacası Superman; Kriptonit, Büyü ve hatta Kızıl Güneş'in ışıklarına bağışıklık gösteren bir kahraman haline geliyor. Kendi evreninde tanrısal güçlere ulaşıp, Güneşleri tüketen Solaris ile kapışıp onu mağlup ediyor.
Maestro ise Hulk'ın kötücül bir yansıması. Gücünü radyasyondan alan Bruce Banner, nükleer bombaların gücünü bünyesine geçiriyor ve diğer tüm kahramanları ortadan kaldırıyor ve Maestro kişiliğine bürünüyor.
İkilinin arasındaki savaşın Superman One Million Prime lehine biteceğini söyleyebiliriz. Zira Superman One Million Prime, kozmik güçleri bile absorbe etmiş bir karakter ve çoklu evrende özel bir güç.
Superman Thought Robot vs. World Breaker Hulk
Thought Robot, Dark Monitor gibi çoklu bir evren tehdidi ile savaşması için diğer monitörler tarafından biçimlendirilen bir karakter. Ultraman ve Superman'în ortak güçleri ve zekaları, inanılmaz güçlü bir zırhın içine yerleştiriliyor. Dark Monitor ise trilyonları yok eden Anti Monitor'den bile daha güçlü bir figür. Dark Monitor ve Superman Thought Robot arasındaki savaş, ikisinin de ölümleriyle sonuçlanıyor.
World Breaker Hulk ise, ailesini kaybettikten ve dostları tarafından ihanet edilen bir figür. Sıradan Hulk'ın bile güçleri bile "yeterince öfkelendiğinde" sınırsız olduğu bilinirken, World Breaker Hulk bunun ötesine geçiyor. Yine de World Breaker Hulk, kozmik güçlerle donatılmış Thought Robot'a denk görünmüyor.
Standart Suyperman vs. Standart Hulk
Superman birkaç yıl önce New 52 başlığıyla yeniden doğdu. Ne var ki New 52 Superman, okuyuculardan ciddi tepki çekti. Yeni Superman tanıdığımız Superman'e kıyasla kibirli, vurdum duymaz ve kendisini herkesten üstün gören bir tipti. DCi satışların düşmesi üzerine Superman'in yeniden doğmasına karar verdi. Doomsday savaşında can veren Superman ve New 52 Superman'in zihinleri bir şekilde birleşti. New 52 Superman, ter dökmeden Dünya'yı 5 gün boyunca hareket ettirebilirken, ikilinin birleşimi henüz bu tür bir özellik sergileyemedi.
Standart Hulk ise bildiğimiz Vahşi Hulk olarak tanınan (Savage Hulk) karakter. Beyonder olarak bilinen varlık, daha önce de belirttiğimiz gibi, Hulk'ın güçlerini "Potansiyel olarak Sınırsız" olarak betimliyor. Superman her ne kadar farklı tip güçlere sahip olsa da, Bruce Banner'in yeniden doğuşuyla karşımıza çıkan Hulk, Superman'i alt edebilir.
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