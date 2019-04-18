Sürpriz Bir iPhone Geliyor: iPhone XE
Apple'ın, iPhone 11 serisi ile birlikte, sürpriz bir iPhone modelini daha sahneye çıkartacağı iddia edildi: iPhone XE...
Apple, 2016 yılında iPhone SE'yi piyasaya sürerken, amacı diğer modellere oranla daha ulaşılabilir bir fiyata sahip olan, daha küçük bir alternatif modeli raflara çıkartmaktı. Telefon güçlü özelliklere sahipti ve bu özellikleri küçük bir kasa içerisinde, uygun fiyata sunuyordu. Ama o zamandan beri, iPhone SE'nin devamı gelmedi.
PC Tablet sitesinin iddiasına göre, bu durum değişmek üzere. İddia, iPhone 11 serisi ile birlikte bir de iPhone XE modelinin tanıtılacağını söylüyor. Telefon, 4.8 inç'lik AMOLED ekrana sahip olacak; iPhone X serisinde olduğu gibi ekranın üzerinde bir çentik bulunacak; ana ekran tuşu bulunmayacak. Yani iPhone XE'de bir parmak izi sensörü olmayacak; Face ID tarafından korunacak.
Telefonun arka kısmında tek bir kameranın bulunacağını iddia eden site, bu kameranın çözünürlüğünün 12 megapiksel olacağını da söylüyor. Önemli bir eksik ise, kablosuz şarjın desteklenmeyecek olması.
Bu iddiaların ne derece doğru olduğunu kestirmek şu an için pek kolay değil. Ancak iPhone XR ile beklediği rakamlara ulaşamayan Apple'ın, yeni bir "ucuz" model peşinde olması çok da sürpriz bir gelişme sayılmamalı.
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