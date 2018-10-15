Suudi Akıllı Şehir Projesine Dev İsimler

Suudi Arabistan'ın büyük akıllı şehir projesi için kolları sıvayanlar arasında dev isimler dikkat çekiyor!

Suudi Akıllı Şehir Projesi, Olayları Umursamadı

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