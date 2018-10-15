Suudi Akıllı Şehir Projesine Dev İsimler
Suudi Arabistan'ın büyük akıllı şehir projesi için kolları sıvayanlar arasında dev isimler dikkat çekiyor!
500 milyon dolarlık bir Suudi akıllı şehir projesi, ABD'li teknoloji liderlerini danışma kuruluna ekledi. NEOM adlı proje, akıllı teknolojilere dayanan bir sınır ötesi şehir kurmayı amaçlıyor. Danışma kurulu üyeleri NEOM'un Twitter hesabına göre ABD'nin teknoloji firmalarından önde gelen yöneticileri içeriyor. Silikon Vadisi yatırımcısı Marc Andreesen, OpenAI ortak başkanı Sam Altman, Uber CEO'su Travis Kalanick, Alphabet'in alt şirketi Sidewalk Labs'in CEO'su Dan Doctoroff ve fazlası, kuruldaki üyeler arasında.
Suudi haber sitesi Argaam, Salı günü NEOM danışma kurulundaki 19 kişinin ismini yayınladı ve Bussiness Insider'a göre bu isimler arasında Apple'ın tasarım şefi Jony Ive'nin de ismi görüldü. Ancak Apple aynı gün yaptığı açıklamada Ive'nin listeye eklenmesinin bir hata olduğunu ve yöneticinin projeyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Ive'nin adı, NEOM'un tweet'lerinde de geçmemişti.
Suudi Arabistan, son zamanlarda teknoloji sektörüyle ilişkilerini geliştirmek için çalışıyor. Ülke, SoftBank'ın 100 milyar dolarlık Vision Fund'ının neredeyse yarısı için yatırımda bulunmuştu. SoftBank'ın CEO'su Masayoshi Son da NEOM'un danışma kurulunda bulunuyor.
Zeynel A. Öztürk
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