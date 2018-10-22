Suudiler, Twitter'a Casus Soktu mu?
Twitter için sarsan iddia! Twitter çalışanı Suudi Arabistan yönetimi için casusluk mu yaptı?
Sosyal medya, bazen büyük bir silah olabiliyor. Bazen gündem yaratmakta, bazen ise manipulasyonda kullanılan sosyal mecra, özellikle Twitter ile sivriliyor. Trol ordularıyla ünlü Twitter, bu defa çarklarını Suudi Arabistan için çalıştırmış. Ortaya çıkan bilgilere göre Suudi Arabistan yönetimi, 2015 yılında Twitter'dan bir çalışanı "kiralayarak" kendi lehine "muhalif avı" yapmakta kullanmış.
Son dönemde Cemal Kaşıkçı olayı ile gündemden düşmeyen Suudi Arabistan, bu kez New York Times'a tarihten bir olayla "konuk" olmuş. New York Times gazetesinin haberine göre, Ali Alzabarah adında bir Twitter mühendisi, 2015 yılında Suudi Arabistan hükümeti için çalışmaya başlamış ve Twitter üzerinde muhalifleri takip ederek, Suudi rejimini eleştirenleri yönetime sızdırmakla görevlendirilmiş. Elbette Ali Alzabarah'ın görevleri arasında yalnızca kimlik avında bulunmak değil, aynı zamanda Twitter üzerinde trol orduları kurmak da yer alıyormuş.
2013 yılında Twitter'a katılan ve mühendislik pozisyonuna yükselen Ali Alzabarah, 2015 yılında casusluk iddiasıyla sorguya alınmış, fakat Twitter tarafından herhangi bir kanıt bulunmamış. Ancak yine de Twitter, Ali Alzabarah'ı kovmaktan geri durmamış. Bu olaydan kısa bir süre sonra ise Ali Alzabarah, Suudi Arabistan'a gitmiş. Şu anda ise Suudi hükümeti için çalışıyor.
New York Times'ın geçmişe ışık tuttuğu yeni makale oldukça konuşulacak gibi. Şu anda konuyla ilgili olarak ne Twitter'dan ne de Suudi yetkililerden bir açıklama yok. Bakalım bu işin sonu nereye varacak...
Ercan Uğurlu
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