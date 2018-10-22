Suudiler, Twitter'a Casus Soktu mu?

Twitter için sarsan iddia! Twitter çalışanı Suudi Arabistan yönetimi için casusluk mu yaptı?

Suudiler, Twitter'a casus soktu mu?

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