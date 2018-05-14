Tartışma Yaratan Yeni Kanser Araştırması
Cep telefonlarının kansere neden olduğunu iddia eden yeni bir araştırma, pek çok farklı uzman tarafından büyük eleştiriler alıyor!
Birleşik Krallık kaynaklı yeni bir araştırma, kanser ve cep telefonları arasında bir bağlantı olabileceğini söylüyor. Ancak pek çok bilim adamı, bu yeni araştırmanın yanlış yönlendirme yaptığını iddia ediyor.
Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi verilerini kullanan araştırmacılar, 1995 ve 2015 yılları arasındaki tüm kayıtlı beyin kanseri teşhislerini takip ettiler. Benzer pek çok araştırma gibi beyin kanserinin genel olarak aynı oranda kaldığı görülse de, glioblastoma multiforme (GBM) olarak bilinen bir tür beyin tümörünün bu süre içerisinde artış gösterdiği fark edildi. 1995 yılında İngiltere'de 953 GBM teşhisi bulunurken, 2015 yılında bu sayı 2.531'e ulaşmış. Yaş için ayarlamalar yapıldıktan sonra, farklı yaş grupları için kanser riski (genel olarak yaşlı insanların kanser riski daha fazlaydı) bir istatistiksel metot kullanılarak dengelendi ve yıllık olayların iki katına çıktığı ortaya çıktı.
GBM'deki – en yaygın ve genellikle en agresif beyin kanseri türü – bu artış, diğer beyin kanserlerindeki azalmalar ile maskeleniyor. Journal of Environmental and Public Health üzerinde yayınlanan araştırmanın bulguları, GBM oranının neden arttığına dair bir açıklama yapmazken, artan tıbbi X-ışınları, CT taramaları, hava kirliliği ve cep telefonlarından yayılan radyo frekansı ışımalarının en muhtemel sebepler olabileceği söyleniyor.
Ancak bu yeni araştırmayı yorumlayan pek çok bilim adamı, var olan bilgilere yeni bir şey eklemediğini ve kesinlikle cep telefonlarını çevreleyen tartışmayı sonlandıracak bir şey de bulmadığını belirtiyor. Araştırmanın bulduğu, bir beyin tümörü türünün artış göstermesinin endişe sebebi olduğunu söyleyen Nottingham Üniversitesi emekli epidemiyoloji profesörü Keith Neal, tümör artışının 1995 yılında zaten başlamış olmasının ve o yıllarda cep telefonu kullanımının az olmasının yanı sıra, 55 yaşın üzerinde olup da cep telefonu kullanan kişi sayısının çok daha az olduğunu ve bu yüzden de cep telefonlarının sorumlu olmayacağını belirtiyor.
National Toxicology Program tarafından yayınlanan bir başka araştırma da, cep telefonu ışımaları ve erkek farelerdeki bazı tümör türlerinin artışı arasında bir ilişki olduğunu söylemekteydi – ve benzer bir şekilde tepki almıştı. Eleştirmenler, erkek farelerde riskin artmasına ancak dişi farelerin etkilenmemesine sebep olacak net bir sebebin bulunmadığını belirtiyorlardı. Ayrıca sağlık sonuçları açısından bakıldığında da hiçbir büyük problem bulunmuyordu ve cep telefonu ışımasına maruz bırakılan fareler ile kontrol grubu farelerinin yaşam süreleri arasında hiçbir değişiklik görülmemişti.
Dünya genelindeki sağlık organizasyonları bu konuda halen kesin bir fikre ulaşabilmiş değiller. Bazı sağlık kuruluşları cep telefonlarının olası bir kanserojen olabileceğini söyleyip dikkat etmede fayda olduğunu belirtirken, diğer pek çok sağlık kuruluşu da cep telefonu ve kanser arasında ciddi bir bilimsel bağlantı bulunmadığını belirtiyor...
Levent Öztürk
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