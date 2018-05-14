Tartışma Yaratan Yeni Kanser Araştırması

Cep telefonlarının kansere neden olduğunu iddia eden yeni bir araştırma, pek çok farklı uzman tarafından büyük eleştiriler alıyor!

Tartışma yaratan yeni araştırma

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