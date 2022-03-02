TEMSA'dan Kuzey Amerika Pazarına Özel Elektrikli Otobüs

Elektrikli araçlar konusundaki uzmanlığını Avrupa'dan sonra ABD ve Kanada'ya taşıyan TEMSA, Kuzey Amerika pazarı için özel olarak geliştirdiği elektrikli şehirlerarası otobüs modeli TS45E'yi tanıttı.