Tesla, 100.000 Model 3'e Ulaştı!
Tesla, büyük sıkıntı yaşadığı Model 3 konusunda önemli bir kilometre taşını aşmayı başardı!
Tesla, Model 3 üretimini hızlandırma arayışında sembolik bir dönüm noktasına ulaşmış olabilir: Bir Electrek kaynağına göre, şirket 100.000'inci Model 3'ü üretti. Eğer mühendisliği ve yayımlanma adaylarını sayarsanız, teknik olarak hafta başında bu hedefe ulaştığını da söyleyebilirsiniz. Ancak söylenene göre düzenli üretim hedefine 13 Ekim'de ulaşıldı. Tesla, her çeyrekte olduğu gibi üretim rakamları sağlamasına rağmen, yorum yapmayı reddetti.
Aynı kaynak aynı zamanda Tesla'nın her ay aralıklı olarak o miktara ulaşmasının ardından düzenli olarak ayda 5.000 Model 3 ürettiğini de söylemekte.
Eğer bu doğruysa, Tesla'nın Temmuz 2017'nin sonunda sadece 30 birim teslim etmesinden bu yana uzun bir yol kat ettiği söylenebilir. Ancak halen başarması gereken çok şey bulunuyor. Teslimlerin başlamasından önce müşteriler yaklaşık 455.000 Model 3 siparişi vermişti ve hala depozito ödeyenlerin çoğu EV'lerine sahip değiller. Yine de bu miktarda EV üretiminin nadir olduğu endüstri içerisinde bunun büyük bir başarı olduğu kesin...
Levent Öztürk
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